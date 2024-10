Caixa realiza leilão com imóveis a partir de R$ 109 mil na Bahia

A Caixa Econômica oferece facilidades de pagamento - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Caixa Econômica realiza um leilão com 32 propriedades em diferentes cidades da Bahia, incluindo casas (14 lotes) e apartamentos (18). Os interessados poderão dar lances até 23 de outubro pela plataforma Superbid Exchange.

No estado, há opções nas cidades de Camaçari, Eunápolis, Itaberaba, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Poções, Ribeira do Pombal, Salvador e Teixeira de Freitas.



Os valores variam entre R$ 109 mil – em uma casa com área total de 149 m², em Santo Estevao – e R$ 397 mil – casa de 291, m², em Lauro de Freitas. Em Camaçari, são ofertados apartamentos com lances a partir de R$ 128 mil.



Entre outras oportunidades no estado, um apartamento em Salvador, com 44 m² é vendido por valor inicial de R$ 115,4 mil. Já em Feira de Santana, um apartamento de 54,85 m² recebe lances a partir de R$ 190 mil.

A Caixa Econômica oferece facilidades de pagamento, como o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como parte do pagamento, além de possibilidade de financiamento. Demais condições devem ser consultadas no edital.

Os imóveis estão disponíveis para consulta através deste link. O evento é organizado pela Kron Leilões e Site Leilões.

Quem pode participar dos leilões de imóveis?

- Interessados com mais de 18 anos

- Menores de 18, desde que emancipados

- Pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Brasil

- É vedada a participação de leilões da Caixa a:

- Dirigente da Caixa, seus cônjuges, companheiros ou com parentesco de terceiro grau civil

- Autoridade do ente público a que a Caixa esteja vinculada

- MEI (microempreendedor individual)