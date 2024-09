Câmeras clandestinas instaladas por facção são removidas da Ribeira

BBB DO CRIME

As câmeras estavam instaladas em postes e foram retiradas durante a Operação Força Total. Seis foram desinstaladas. - Foto: Dvulgação PM

A Polícia Militar da Bahia retirou nesta terça-feira, 17, câmeras de monitoramento usadas pelo tráfico de drogas no bairro da Ribeira, em Salvador.

Os equipamentos, coordenados pela facção Bonde do Maluco (BDM), eram utilizados para monitorar a chegada da polícia na localidade e estavam situados nas imediações do Campo do Lasca.

As câmeras estavam instaladas em postes e foram retiradas durante a Operação Força Total. Seis foram desinstaladas.

Com a chegada da polícia, drogas e um celular usado para assistir às imagens foram deixados para trás pelos suspeitos.