Campanhas levam esperanças para famílias no Natal

O Natal Sem Fome ganhou a adesão da Arquidiocese de Salvador e da população

Nos últimos anos, a campanha Natal Sem Fome, do Comitê Nacional da Ação da Cidadania, enfrentou baixa arrecadação de alimentos por parte de pessoas e instituições locais em todo o país. Porém, o Natal é tempo de solidariedade e neste ano as doações para campanha em Salvador aumentaram em cerca de 30%. As doações arrecadadas pelo comitê nacional para o Natal Sem Fome e o programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado, são outras ações que buscam levar esperança para as famílias vulneráveis na Bahia neste fim de ano.

Faz 21 anos que alimentos são arrecadados por meio do Natal Sem Fome em Salvador, só que neste ano uma estratégia diferente foi traçada: uma parceria com a Arquidiocese de Salvador. Assim, todas as igrejas católicas de Salvador se tornaram pontos de doação para alimentos não perecíveis - outros locais como centros espíritas também se tornaram pontos de arrecadação. Até o momento são cerca de 15 toneladas doadas pela população de Salvador. Ainda é possível fazer o ato de caridade até amanhã.

“Durante anos arrecadamos alimentos aqui mesmo na cidade, mas desde 2015 as doações locais começaram a cair, em outros estados também. O comitê nacional consegue captar mais recursos com a mobilização de empresas. Essa ajuda da igreja aqui em Salvador foi muito importante. Sem a igreja fica difícil chegar a 10 toneladas”, afirma o coordenador executivo da Ação da Cidadania na Bahia, Raimundo Bandeira.

Já o comitê nacional da campanha direcionou neste ano 100 toneladas de alimentos para a Bahia, conforme Raimundo Bandeira. A estimativa é de que na Bahia 500 mil pessoas sejam afetadas pela doação das cestas. A campanha distribui recursos semelhantes para todo o país.

Ainda ontem chegaram 30 toneladas de alimentos para serem doados em Salvador. Mais de 50 instituições irão receber esses alimentos, incluindo as Obras Sociais Irmã Dulce, terreiros, centro espíritas, igrejas e outras organizações. Foram enviadas também 20 toneladas para Porto Seguro, 20 para Vitória da Conquista, 10 para Juazeiro, e até o Natal mais 20 irão chegar em Salvador.

Segurança alimentar

Mas a fome existe para além do Natal. O programa Bahia Sem Fome, do governo do estado, busca assegurar o direito da população à alimentação. Em menos de dois anos de atuação do programa, os números de segurança alimentar no estado já foram ampliados para 60% da população vivendo em situação de segurança alimentar plena e 6,1% em situação de insegurança alimentar grave, o que corresponde a 833 mil pessoas em estado de fome extrema, conforme o coordenador geral do programa, Tiago Pereira.

Entre as ações que possibilitam esses números se destaca a rede de cozinhas comunitárias e solidárias. Com um aporte de R$60 milhões são 250 cozinhas no estado,distribuídas em 109 municípios, em que existe concentração de população em situação de fome. Dessa forma são atendidas 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Em Salvador, são 32 cozinhas que somadas com os dois restaurantes populares atendem mais de 15 mil pessoas por dia.

No espírito natalino, as cozinhas comunitárias estão realizando confraternizações com seu público beneficiário. “São feitas ceias com aquele ambiente de acolhimento, de inclusão com o público que cotidianamente é atendido pela cozinha. Essas cozinhas potencializam seus atendimentos agora no período final do ano”, conta Tiago.

Para além das cozinhas, o Bahia Sem Fome também atua com processo de complementação alimentar por meio da entrega de cestas básicas, que são direcionadas também para a população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis. Além disso, o programa também arrecada alimentos com empresas e a sociedade civil. Já fizeram doação ao programa 170 empresas, todavia, o coordenador do Bahia Sem Fome aponta que as doações caíram.

É possível doar alimentos não perecíveis para o programa nas unidades do Corpo de Bombeiros, nas unidades da Polícia Militar e nas secretarias de estado.