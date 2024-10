Campo da Pronaica recebe ‘A Casa Que Anda’

No interior do caminhão, os visitantes encontrarão mais do que apenas livros - Foto: busaodasartes.com.br / Divulgação

Entre os dias 18 e 20 de outubro, o Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras 10, vai receber uma casa sobre rodas que visa levar cultura e educação de forma acessível e lúdica para a comunidade. O projeto “Caminho de Histórias – A Casa que anda: Que mistérios tem Clarice?”, tem rodado todo o Brasil e chega a Salvador em um caminhão-baú de 15 metros, sendo um espaço preenchido com literatura infantojuvenil, oficinas interativas e contações de histórias inspiradas nas obras de Clarice Lispector.

Até o momento, o caminhão-baú já passou por Goiânia; São Luis; Londrina; Rio; Bagé; Navegantes e SP. Durante sua estadia em Salvador, o Campo da Pronaica se tornará um pico de atividades culturais, permitindo que estudantes, moradores da região e visitantes espontâneos mergulhem no universo literário de Clarice Lispector. Entre as histórias que estarão no centro da programação estão “O mistério do coelho pensante” e “A mulher que matou os peixes”, que, com sua abordagem sensível e instigante, encantam tanto crianças quanto adultos.

No interior do caminhão, os visitantes encontrarão mais do que apenas livros. A equipe de artistas e educadores traz atividades interativas, como oficinas de escrita em seis máquinas de escrever antigas, contação de histórias, e uma brincadeira literária em que os participantes escrevem e trocam cartas com frases de Clarice. “A casa onde Clarice escrevia suas histórias é recriada dentro do caminhão. É como entrar no mundo íntimo da autora e viver as experiências de suas histórias”, comenta Renata Lima, diretora da Das Lima e uma das idealizadoras do projeto. Além disso, as crianças e seus familiares poderão participar da atividade “A Carta do Coelho”, uma instalação interativa que recria o mistério do desaparecimento de um coelho sem que a porta da casa tenha sido aberta, como descrito em uma das histórias de Clarice. “Essa atividade artística é mais do que apenas contar histórias, é vivê-las. O visitante se torna parte da narrativa”, completa Renata.

O projeto promove o hábito da leitura, trazendo autores importantes para mais perto das crianças e jovens, incentivando assim a leitura. “Abraçamos esse projeto pela relevância e importância de fomentar o hábito da leitura, difundir autores e aproximar as nossas crianças e jovens do suporte cultural que é a Literatura”, explica Jane Palma, gerente de Biblioteca e Promoção do Livro e Leitura da Fundação Gregório de Matos. O projeto visa atender a comunidades carentes e levar experiências culturais a regiões que têm menos acesso a iniciativas desse tipo. Com um público-alvo formado principalmente por crianças e jovens, a expectativa é que escolas estaduais, municipais e particulares de Cajazeiras participem ativamente da programação, integrando as atividades ao currículo escolar. “Os professores poderão, a partir do contexto dos livros de Clarice, trabalhar inúmeras questões em sala de aula”, diz Jane Palma. Clarice Lispector, mais conhecida por suas obras voltadas ao público adulto, também tem um lado infantojuvenil pouco explorado, que o projeto pretende revelar para as novas gerações. “É como abrir um leque, desvendando uma imagem mais ampla acerca da autora. No livro ‘O mistério do coelho pensante’, por exemplo, Clarice traz de maneira lúdica uma reflexão sobre a diferença entre a ‘natureza humana’ e a ‘natureza do coelho’”, explica Palma.

Ao longo de três dias, o caminhão-baú do “Caminho de Histórias” estará aberto ao público, oferecendo uma programação totalmente gratuita. Além da literatura de Clarice Lispector, haverá também livros do selo literário João Ubaldo, com produções infantojuvenis de autores soteropolitanos. A escolha dos livros para essa ação foram: ‘A história do Bicho Folhagem’, brincando com as palavras e o contexto de preservação da fauna e flora e ‘Kanoni’, sobre uma menina indígena.

