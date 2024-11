Candidatas deixam concurso por suspeita de fraude; empresa nega

Caso aconteceu na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), localizada no bairro do Canela - Foto: Reprodução

Quase 40 candidatas que se inscreveram no concurso público municipal para concorrer a vaga de enfermeira e técnica de enfermagem se recusaram a fazer o certame na tarde deste domingo, 17, após identificarem que o envelope que carregava as provas estava aberto. O caso aconteceu na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), localizada no bairro do Canela.

Leia mais

>> Saiba quem tem direito à isenção na taxa de inscrição de concursos

>>Coren-BA pede suspensão de concurso do DPT; entenda

A organizadora do exame, contudo, nega qualquer tipo de fraude na aplicação da prova. Em nota, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) diz que o envelope foi aberto na frente dos candidatos de cada sala e reafirmou a lisura do processo.

"O Idecan descarta qualquer acusação de fraude envolvendo a aplicação das provas para o concurso público da Prefeitura de Salvador, na Bahia, na manhã de hoje, 17. Os próprios candidatos presentes na sala em que houve a intercorrência confirmaram e registraram em ata que não havia qualquer violação ou rasura no envelope. Todos assinaram o documento atestando a integridade do material. Ainda assim, alguns desses poucos candidatos optaram por abandonar a prova”, diz um trecho da nota.

E completa: “Reforçando a lisura do processo, os malotes contendo as provas foram abertos na presença de três candidatos, que também assinaram a ata de coordenação, confirmando que todos os malotes estavam devidamente lacrados. Essas medidas evidenciam o compromisso do Idecan com a transparência e a isonomia entre os candidatos”.

As candidatas, contudo, declaram que a integridade do certame foi comprometido em razão da abertura do item, identificado por uma fiscal de sala. Com isso, as participantes também declararam que registraram um boletim de ocorrência (BO) sobre o caso.

Veja relato