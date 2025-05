Capela Sagrada Família é interditada em Salvador; saiba o motivo

Capela Sagrada Família fica nas proximidades da rádio Excelsior, no bairro do Garcia - Foto: Lissandra Alves | Arquivo FDA

A Capela Sagrada Família, também conhecida como Doroteias, no bairro do Garcia, foi interditada na última sexta-feira, 16, por motivos de segurança. A decisão foi tomada após o agravamento das condições estruturais do telhado, constatado após a análise da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

“A interdição visa garantir a integridade física dos fiéis, colaboradores e demais pessoas que frequentam o espaço”, disse a Arquidiocese de Salvador, em comunicado oficial.

Devido à interdição, todas as celebrações e atividades litúrgicas foram provisoriamente transferidas para o Centro de Pastoral da Cúria, onde serão realizadas até que uma reforma viabilize o retorno da programação para a capela.

Funcionamento

A partir de segunda-feira, 19, todas as missas serão realizadas no Auditório do Centro de Pastoral da Cúria, nos horários habituais. Neste domingo, 18, de forma excepcional, as celebrações acontecerão no Auditório Dom Geraldo Magela.

Durante o período de interdição, o Terço da Misericórdia e a Ciranda da Fé serão transmitidas diretamente do estúdio da Rádio Excelsior, nas proximidades da Capela Sagrada Família.

As reuniões de grupo, habitualmente realizadas na capela, poderão utilizar alternativamente o espaço lateral aberto ou o Centro da Pastoral, desde que com alinhamento prévio com a administração da capelania.

A expectativa é que, em breve, as obras do Café Primaz sejam encerradas, tornando este espaço também uma possibilidade para receber as atividades comunitárias.