Carro pega fogo na Paralela e trava trânsito em Salvador; assista
Imagens exclusivas flagram veículo em chamas em uma das vias mais movimentadas da capital
Por Lucas Vilas Boas e Luan Julião
Um carro pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira, 9, na Avenida Paralela, em uma das vias de maior circulação de Salvador. As imagens exclusivas do Portal A TARDE mostram o veículo parado na pista e com muita fumaça.
O registro aconteceu na altura da Grande Bahia, sentido aeroporto, e também dificultou a visibilidade no local. Em outras imagens, é possível ver o trânsito congestionado até a região próximo ao Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves.
Assista:
A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) e, até o momento da publicação desta matéria, não obteve mais informações sobre o ocorrido.*Matéria em atualização
