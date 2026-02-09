Carro pega fogo na Paralela e trava trânsito em Salvador; assista

Siga o A TARDE no Google

Carro pegando fogo na Paralela, em uma das vias de maio circulação na capital baiana - Foto: Reprodução

Um carro pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira, 9, na Avenida Paralela, em uma das vias de maior circulação de Salvador. As imagens exclusivas do Portal A TARDE mostram o veículo parado na pista e com muita fumaça.

O registro aconteceu na altura da Grande Bahia, sentido aeroporto, e também dificultou a visibilidade no local. Em outras imagens, é possível ver o trânsito congestionado até a região próximo ao Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves.

Assista:

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) e, até o momento da publicação desta matéria, não obteve mais informações sobre o ocorrido.

*Matéria em atualização