SALVADOR
URGENTE!

Carro pega fogo na Paralela e trava trânsito em Salvador; assista

Imagens exclusivas flagram veículo em chamas em uma das vias mais movimentadas da capital

Lucas Vilas Boas e Luan Julião

Por Lucas Vilas Boas e Luan Julião

09/02/2026 - 18:22 h | Atualizada em 09/02/2026 - 18:37

Carro pegando fogo na Paralela, em uma das vias de maio circulação na capital baiana
Carro pegando fogo na Paralela, em uma das vias de maio circulação na capital baiana -

Um carro pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira, 9, na Avenida Paralela, em uma das vias de maior circulação de Salvador. As imagens exclusivas do Portal A TARDE mostram o veículo parado na pista e com muita fumaça.

O registro aconteceu na altura da Grande Bahia, sentido aeroporto, e também dificultou a visibilidade no local. Em outras imagens, é possível ver o trânsito congestionado até a região próximo ao Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves.

Assista:

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) e, até o momento da publicação desta matéria, não obteve mais informações sobre o ocorrido.

*Matéria em atualização

Tags:

paralela Salvador

