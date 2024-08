Casal é atingido 'de raspão' durante assalto a ônibus em Salvador

Vítimas também foram levadas para a delegacia, junto com o suspeito

Um casal que estava com uma criança foi atingida "de raspão", durante um assalto a ônibus, durante a madrugada desta quarta-feira, 14, no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens armados entraram no veículo e levaram pertences dos passageiros.

No entanto, o que os criminosos não esperavam era que já havia uma viatura da Polícia Militar monitorando a situação durante uma ronda de rotina.

Os policiais militares chegaram a interceptar o ônibus e mandaram os homens descerem do veículo, mas não obedeceram, o que provocou uma troca de tiros no local e atingiu o casal que teve ferimentos leves.

Segundo informações de testemunhas, um suspeito estava portando uma faca e o comparsa, uma arma. Durante a troca de tiros, um deles foi baleado e não resistiu, o outro, foi conduzido em flagrante para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), por volta de 1h.

A Polícia Civil vai investigar o caso.