Cemitério Bosque da Paz Celebra o Dia de Finados

- Foto: Divulgação

O cemitério se destaca mais uma vez ao oferecer um ambiente para celebrar as memórias para aqueles que desejam homenagear seus entes queridos. O Cemitério Bosque da Paz convida os familiares para o Dia de Finados com o tema ‘Cores que celebram as memórias’, a partir das 7h o cemitério estará de portas abertas para receber os familiares dos entes queridos.

Com o objetivo de materializar os sentimentos, será possível escrever em um origami tsuru, o nome do familiar falecido e pendurar na árvore das lembranças. O Cemitério terá também um corredor com faixas coloridas ornamentando as entradas do espaço onde acontecerão as programações, oferecendo a todos uma recepção mais colorida, harmonizando o local e proporcionando conforto e bem-estar.

| Foto: Divulgação

A programação conta com missa, coral, louvor, música instrumental e apresentações, em homenagem aos falecidos até às 17h. A agenda iniciará com missa às 9h, realizada pelo Bispo Auxiliar Dom Valter.

O Coral Ecumênico da Bahia fará uma apresentação especial durante a missa. O grupo é composto por 58 coralistas e interpretará um repertório com obras compostas por Mozart, Tom Jobim e Chico Buarque. Após a missa o Terço dos homens. A partir das 11h terá uma Partilha de Acolhimento com o grupo Consolador da Igreja Universal. Às 13h30 o Salvador Praise Coral se apresenta.

| Foto: Divulgação

Durante todo o Dia de Finados, o cemitério contará com músicas do violonista Ivan Almeida e distribuição gratuita de algodão doce, pipocas e crepes.

O Bosque estará aberto para quem quiser participar da programação, que vai contar com entrega de flores de forma gratuita.

Programação para Dia de Finados:

- Missa com o Bispo Dom Walter Magno & Coral Ecumênico da Bahia: às 9h

- Terço dos homens às 10h30

- Igreja Universal - partilha e acolhimento com o grupo Consolador: às 11h

- Salvador Praise Coral: às 13h30

- Programação para crianças (algodão doce, pipoca, arte em bexiga) - Das 9h

às 16h