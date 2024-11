Cemitérios de Salvador programam missas e homenagens para o Dia de Finados

Operação de limpeza prevê dedetização e inspeção zoosanitária vetorial dos espaços, visando maior segurança - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Daqui a 48h, centenas de pessoas estarão se deslocando para alguns pontos da cidade de Salvador com a finalidade de prestar singelas homenagens àqueles que partiram dessa vida.

No sábado, 2 de novembro, Dia de Finados, os cemitérios serão ponto de encontro para inúmeras famílias e grupo de amigos, que, com o coração cheio de saudade e dor, dedicarão parte do seu dia a entes queridos que não estão mais aqui.

Por se tratar de uma data em que esses espaços recebem mais visitas do que em dias normais, os dez cemitérios geridos pela prefeitura de Salvador, e dois particulares – Campo Santo e Jardim da Saudade –, prepararam serviços e programações especiais para o Dia de Finados.

Ao A TARDE, Romar Vilas Boas, coordenador de Serviços Diversos explicou como o município de Salvador se preparou para prestar melhor atendimento à população nesta data.

“Anualmente, e periodicamente, realizamos manutenção desses locais com suporte da Limpurb, e de uma empresa prestadora de serviços. Mas, por sabermos que, por uma questão cultural e sentimental, esse período demanda um público maior, intensificamos algumas ações, como as de capinação e dedetização”, falou.

Ainda de acordo com Vilas Boas, 870 novas gavetas estão previstas para ser entregues no cemitério de Paripe até o final deste ano, além de 640 para o de Brotas, e outras 640 para Plataforma.

Também há espaços desses geridos pela prefeitura em Itapuã, Pirajá, e nas Ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos.

Já o Campo Santo, localizado no bairro da Federação e que completou 180 anos em 2024, terá a celebração de várias missas, uma delas, às 9h, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Dorival Souza Barreto, e pelo cônego Lázaro Muniz, capelão do cemitério.

Pétalas de rosas

Já às 10h30 haverá uma oração inter-religiosa com a participação de líderes de diversas religiões, a exemplo do candomblé, umbanda, islamismo, Hare Krishna, católicos e evangélicos.

“Teremos cinco missas durante o dia, mas também algumas ações, como recepção com rosas, acolhimento com psicólogos e distribuição de textos e poesias com palavras que acolhem”, contou Roberto Guimarães, gerente do cemitério Campo Santo.

O Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, terá, além de missas agendadas para as 8h30 e 10h30, rodada de conversa com psicóloga (9h30) e cerimônia com chuva de pétalas de rosas (11h45).