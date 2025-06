Coelba e FIEB fecham acordo para desenvolver distritos industriais da Bahia

Coelba e FIEB fecham acordo - Foto: Brenda Viana/AG. A TARDE

A Neoenergia Coelba e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) assinaram, na tarde desta quarta-feira (4/6), um acordo de cooperação técnica para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico dos distritos industriais baianos. A assinatura do termo é uma extensão do compromisso firmado pela distribuidora em investir R$ 13,3 bilhões na infraestrutura energética da Bahia entre 2024 e 2027, beneficiando todos os setores da economia do estado.

O acordo prevê a ampliação da troca de informações entre a instituição e a distribuidora de energia, permitindo que haja um direcionamento ainda mais assertivo de ações para o reforço na infraestrutura elétrica nos distritos industriais do Estado pela Neoenergia Coelba.

O termo foi assinado pelo diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, e pelo presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos. Participaram do evento, ainda, o diretor de Relações Institucionais do Grupo Neoenergia, João Paulo Rodrigues, do Diretor Institucional da CNI, Roberto Muniz, e representantes dos distritos.

“O acordo de cooperação permite uma maior sinergia entre a Neoenergia Coelba e os distritos industriais representados pela FIEB. A partir deste acordo, conseguiremos ter uma visão consolidada dos polos produtivos da Bahia, direcionando os nossos investimentos, que superaram o patamar de R$ 3 bilhões em 2024, para as necessidades específicas de cada localidade.

Podemos afirmar que é uma renovação do compromisso da Neoenergia Coelba com os baianos”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.

Acordo para acompanhar o desenvolvimento da indústria

O Acordo de Cooperação Técnica é uma continuação da parceria entre a Neoenergia Coelba e a FIEB, que tem como premissa fortalecer o diálogo entre a distribuidora de energia e os distritos industriais. Por meio dele, as demandas das indústrias baianas com relação à energia serão analisadas pela concessionária de forma estruturada e resolutiva, para que sejam propostas alternativas e soluções para as necessidades mapeadas.

Acordo prevê ampliação da troca de informações entre a instituição | Foto: Divulgação

A finalidade é garantir uma infraestrutura energética de qualidade para promover um ambiente favorável à expansão desse segmento econômico tão importante para o desenvolvimento econômico do estado e para a geração de emprego e renda.

“A parceria com os setores que impulsionam a indústria é fundamental para o desenvolvimento econômico do país”, comentou Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI.

O executivo lembra que essa parceria tem ido além da prestação do serviço, atuando, por exemplo, com o objetivo de sugerir de forma transparente e responsável o aprimoramento do processo administrativo ambiental junto ao IBAMA, processo esse fundamental para as obras estruturantes de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento do Brasil.

“Nós temos a ambição de um país com a segurança jurídica necessária visando atrair investimentos e desenvolvimento”, ressaltou Alban.

Observatório da Indústria

O termo prevê, ainda, que a Neoenergia Coelba tenha acesso ao Observatório da Indústria, plataforma de inteligência estratégica desenvolvida pela FIEB que consolida dados atualizados sobre os diversos segmentos industriais da Bahia, para que a distribuidora possa ajustar, incrementar e atualizar, sempre que necessário, seu planejamento de ações para melhor qualidade e confiabilidade do serviço prestado aos distritos industriais.

“O acordo de cooperação que assinamos com a Neoenergia Coelba é resultado de uma mobilização do setor industrial, sob a liderança da FIEB, que nos dá muita esperança de que agora teremos uma solução para promover a competitividade dos distritos industriais baianos. Tudo isso reflete o espírito com que são conduzidas as demandas industriais pela Federação, sempre se colocando como articuladora e mediadora das demandas das empresas.

Além de tudo isso, colocamos o Observatório da Indústria à disposição da Neoenergia Coelba para levantamento de dados, permitindo que estejamos aptos a antecipar e planejar as soluções a serem implementadas”, comentou o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos.

Parcerias com as associações

Durante o evento, o diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues, destacou a importância de parcerias com as associações que representam os setores econômicos: “Além da parceria já consolidada com a FIEB — por meio da qual oferecemos atendimento exclusivo aos associados e participamos ativamente de comitês e fóruns temáticos — essa nova colaboração reforça o compromisso da Neoenergia Coelba com o desenvolvimento do setor industrial na Bahia.

O plano de investimentos em andamento foi estruturado a partir de diálogos construtivos com diversos segmentos da sociedade. Praticar a escuta ativa e compreender os principais desafios enfrentados pela indústria são passos essenciais para impulsionar o crescimento desse setor tão relevante para a economia baiana”, reforçou o executivo.

“No ambiente federal, essa parceria se estende à CNI, reforçando o nosso compromisso institucional e a permanente disposição em apoiar o desenvolvimento do país”, completou o diretor.