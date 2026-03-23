Colégio Estadual Roberto Santos no Cabula é modernizado e ganha laboratórios, teatro e quadra coberta

Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio - Foto: Ascom/SEC

A comunidade escolar do Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos, no bairro do Cabula, em Salvador, comemorou, nesta segunda-feira, 23, a inauguração das obras de requalificação na unidade. As intervenções são resultado de investimento do Governo da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC), no valor de R$ 13,7 milhões.

A cerimônia contou com as presenças do vice-governador Geraldo Júnior e da secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, entre outras autoridades.

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Com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio, o Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos teve qualificados os equipamentos do seu prédio existente.

São eles: 27 salas de aula, três laboratórios (Informática, Física/Matemática e Ciências), sala multifuncional, biblioteca, administrativo e uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). O restaurante estudantil (com capacidade para 75 lugares) e o teatro (81 lugares) da unidade escolar também foram modernizados.

O vice-governador Geraldo Júnior falou sobre a satisfação de inaugurar mais uma modernização de escola, sob o comando do governador Jerônimo Rodrigues.

"Aqui é acolhimento, aqui é amor, aqui é dedicação de um governo que resultou em mais uma escola modernizada na Bahia. Temos aqui salas climatizadas, com uma quadra agora coberta, laboratórios estruturados, um restaurante estudantil com segurança alimentar e nutricional para os nossos estudantes”.

| Foto: Ascom/SEC

Ao celebrar a requalificação da unidade escolar, com modernização, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, destacou que mais de 36 reformas de reestruturação e modernização de escolas serão entregues, em Salvador.

A rotina do Governo do Estado, na Educação, é entregar escolas novas e modernizadas. A gente está aqui hoje, no mês do aniversário de Salvador, nesta escola histórica do bairro do Cabula. É praticamente uma nova escola que entregamos para a população deste bairro. Temos agora quadra coberta, que os estudantes sempre sonharam, salas climatizadas, restaurante e laboratórios equipados Rowenna Brito - secretária estadual da Educação

Rowenna, que na ocasião assistiu às apresentações musicais e de dança da Fanfarra Musical da Bahia (FAMBA) e fez a entrega de medalhas dos estudantes do Roberto Santos vencedores da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF).

O diretor do colégio, Adson Moradillo da Silva, comemorou a modernização da unidade. “A nossa escola melhorou tanto que já chegamos a 100% da nossa capacidade. Isso é fruto de um trabalho não só dentro da escola, é um trabalho que vem do governo para a escola, porque tudo que é feito aqui é para tornar o ambiente escolar mais harmonioso, mais próspero, para que melhore também a educação”.

Representando os estudantes Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos, Rodrigo Oliveira, 16 anos, e Clara Fiuza, 17 anos, ambos da 2ª série, falaram sobre a alegria de estudar em uma escola modernizada. “Acreditamos no poder da transformação da Educação. Lugares como este nos fazem acreditar que podemos alcançar nossos objetivos.

Nossa escola modernizada será um cenário de novas conquistas. Este é o ambiente ideal para adquirirmos nosso potencial máximo. É um espaço que está comprometido com o nosso futuro. Vamos crescer, aprender e protagonizar as nossas histórias. Estamos prontos para cuidar e trazer um brilhante futuro para a Bahia”, discursaram.

Maria Eduarda Rocha, da 2ª série do Ensino Médio, ficou encantada com a nova estrutura da escola. “Nosso colégio ficou mais bonito. O que mais gostei foi a cobertura da quadra. Também achei ótima a melhoria dos banheiros e das salas de aula. A alimentação está mais balanceada. Está tudo melhor e tudo isso dá mais prazer de estudar”, avalia a estudante, que pretende cursar uma graduação de Ensino Superior.

Aniversário com inaugurações

A inauguração das intervenções no Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos é parte das comemorações promovidas pelo governo estadual pelo 477º aniversário de Salvador, a ser celebrado no dia 29 de março. Por meio da SEC, o executivo baiano está inaugurando as obras de modernização e qualificação de um total de 13 colégios estaduais nos bairros de Valéria, Federação, Nordeste de Amaralina, Garcia, São Cristóvão, Cajazeiras X, Pituba, Águas Claras, Piatã, Ondina, Itapuã e Cabula, todos na capital baiana, representando um investimento total de R$ 164,37 milhões.

Essas entregas começaram no último dia 8 e prosseguem até o final do mês. Ao todo são 11 modernizações, uma ampliação com modernização e uma requalificação. As ações visam promover mais conforto e bem-estar, impactando diretamente no processo de aprendizagem.