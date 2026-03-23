Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Colégio Estadual Roberto Santos no Cabula é modernizado e ganha laboratórios, teatro e quadra coberta

Equipamento de Tempo Integral foi inaugurado pelo Governo do Estado

Redação

Por Redação

23/03/2026 - 19:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio
Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio -

A comunidade escolar do Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos, no bairro do Cabula, em Salvador, comemorou, nesta segunda-feira, 23, a inauguração das obras de requalificação na unidade. As intervenções são resultado de investimento do Governo da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC), no valor de R$ 13,7 milhões.

A cerimônia contou com as presenças do vice-governador Geraldo Júnior e da secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, entre outras autoridades.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio, o Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos teve qualificados os equipamentos do seu prédio existente.

São eles: 27 salas de aula, três laboratórios (Informática, Física/Matemática e Ciências), sala multifuncional, biblioteca, administrativo e uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). O restaurante estudantil (com capacidade para 75 lugares) e o teatro (81 lugares) da unidade escolar também foram modernizados.

O vice-governador Geraldo Júnior falou sobre a satisfação de inaugurar mais uma modernização de escola, sob o comando do governador Jerônimo Rodrigues.

"Aqui é acolhimento, aqui é amor, aqui é dedicação de um governo que resultou em mais uma escola modernizada na Bahia. Temos aqui salas climatizadas, com uma quadra agora coberta, laboratórios estruturados, um restaurante estudantil com segurança alimentar e nutricional para os nossos estudantes”.

Imagem ilustrativa da imagem Colégio Estadual Roberto Santos no Cabula é modernizado e ganha laboratórios, teatro e quadra coberta
| Foto: Ascom/SEC

Ao celebrar a requalificação da unidade escolar, com modernização, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, destacou que mais de 36 reformas de reestruturação e modernização de escolas serão entregues, em Salvador.

A rotina do Governo do Estado, na Educação, é entregar escolas novas e modernizadas. A gente está aqui hoje, no mês do aniversário de Salvador, nesta escola histórica do bairro do Cabula. É praticamente uma nova escola que entregamos para a população deste bairro. Temos agora quadra coberta, que os estudantes sempre sonharam, salas climatizadas, restaurante e laboratórios equipados
Rowenna Brito - secretária estadual da Educação

Rowenna, que na ocasião assistiu às apresentações musicais e de dança da Fanfarra Musical da Bahia (FAMBA) e fez a entrega de medalhas dos estudantes do Roberto Santos vencedores da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF).

O diretor do colégio, Adson Moradillo da Silva, comemorou a modernização da unidade. “A nossa escola melhorou tanto que já chegamos a 100% da nossa capacidade. Isso é fruto de um trabalho não só dentro da escola, é um trabalho que vem do governo para a escola, porque tudo que é feito aqui é para tornar o ambiente escolar mais harmonioso, mais próspero, para que melhore também a educação”.

Representando os estudantes Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos, Rodrigo Oliveira, 16 anos, e Clara Fiuza, 17 anos, ambos da 2ª série, falaram sobre a alegria de estudar em uma escola modernizada. “Acreditamos no poder da transformação da Educação. Lugares como este nos fazem acreditar que podemos alcançar nossos objetivos.

Nossa escola modernizada será um cenário de novas conquistas. Este é o ambiente ideal para adquirirmos nosso potencial máximo. É um espaço que está comprometido com o nosso futuro. Vamos crescer, aprender e protagonizar as nossas histórias. Estamos prontos para cuidar e trazer um brilhante futuro para a Bahia”, discursaram.

Maria Eduarda Rocha, da 2ª série do Ensino Médio, ficou encantada com a nova estrutura da escola. “Nosso colégio ficou mais bonito. O que mais gostei foi a cobertura da quadra. Também achei ótima a melhoria dos banheiros e das salas de aula. A alimentação está mais balanceada. Está tudo melhor e tudo isso dá mais prazer de estudar”, avalia a estudante, que pretende cursar uma graduação de Ensino Superior.

Aniversário com inaugurações

A inauguração das intervenções no Colégio Estadual de Tempo Integral Governador Roberto Santos é parte das comemorações promovidas pelo governo estadual pelo 477º aniversário de Salvador, a ser celebrado no dia 29 de março. Por meio da SEC, o executivo baiano está inaugurando as obras de modernização e qualificação de um total de 13 colégios estaduais nos bairros de Valéria, Federação, Nordeste de Amaralina, Garcia, São Cristóvão, Cajazeiras X, Pituba, Águas Claras, Piatã, Ondina, Itapuã e Cabula, todos na capital baiana, representando um investimento total de R$ 164,37 milhões.

Essas entregas começaram no último dia 8 e prosseguem até o final do mês. Ao todo são 11 modernizações, uma ampliação com modernização e uma requalificação. As ações visam promover mais conforto e bem-estar, impactando diretamente no processo de aprendizagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cabula Colégio Estadual Roberto Santos Educação governo do estado Rowenna Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio
Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio
Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio
Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

Unidade conta com 1.622 estudantes matriculados no Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Médio
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

x