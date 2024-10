Com caruru no cardápio, 10ª Restaurante Popular de Salvador é entregue

10ª Restaurante Popular Vida Nova, em Pernambués, foi entregue nesta sexta - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

Nesta sexta-feira, 27, é Dia de São Cosme e Damião e como de costume na Bahia, é entregue o caruru dos santos. Em comemoração a data, o prato foi entregue na abertura do 10ª Restaurante Popular Vida Nova, em Pernambués, em Salvador.

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) entregou à população do bairro e comunidades vizinhas o equipamento localizado no Largo da Ventosa, no final de linha.

O restaurante, adaptado e com acesso especial para Pessoas com Deficiência (PCD), ofertará em média 400 refeições gratuitas ao dia. O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, destacou que o restaurante popular fornecerá alimentação digna, balanceada e nutritiva.

Somado aos nove equipamentos na capital baiana, a nova estrutura bateu a marca de 4,4 mil pratos servidos diariamente. Batizados de Vida Nova, os demais restaurantes estão em operação nos bairros de Pau da Lima, São Tomé de Paripe, Águas Claras, Periperi, Fazenda Coutos, Sussuarana, Mares, São Cristóvão e Valéria.

A Coordenadoria de Saúde Alimentar (Cosan), ligada à Sempre, é responsável pelo acompanhamento nutricional dos restaurantes populares. As mais de 4 mil refeições servidas diariamente são preparadas com muito cuidado, levando em consideração o equilíbrio nutricional necessário para o prato consumido no almoço.