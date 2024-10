Com inscrições abertas, III ECOBA/ALBASE vai acontecer em Salvador

- Foto: Divulgação

Entre os dias 21 e 23 de novembro de 2024, Salvador será o centro das discussões sobre a gestão dos recursos hídricos no III Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas Baianos (ECOBA) e III Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas de Alagoas, Bahia e Sergipe (ALBASE). Com vagas limitadas, o evento acontecerá na Biblioteca Central do Estado da Bahia, no bairro dos Barris. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link. Clique aqui

O tema desta edição, intitulado de "A Utilização Multifacetada da Água: Explorando Diferentes Dimensões", vai abordar os diversos usos da água e sua importância para a gestão pública. A programação contará com a realização de palestras temáticas e participação de especialistas do cenário estadual e nacional, incluindo poder público, academia, organizações da sociedade civil, setor privado, saneamento, indústrias, setores da pesca, agropecuária e irrigação, mineração, povos originários e comunidades tradicionais, entre outros.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Sodré, o ECOBA e ALBASE são eventos importantes para a promoção de debates e trocas de experiências entre os diversos atores dos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe sobre os desafios da gestão de recursos. "Os eventos vem promovendo conhecimento sobre gestão de recursos hídricos e como os atores devem tratar os desafios relacionados à conservação e ao uso da água nos seus estados", afirma.

Sodré ressalta a atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bahia na discussão de temas relevantes para a gestão das águas e no diálogo com outros estados do Nordeste, além da preocupação com cenário atual relacionado aos impactos das mudanças climáticas em todo o Brasil. Para o secretário, a discussão acerca do enfrentamento é essencial para uma atuação sustentável.

"O diálogo é essencial entre os estados e mais relevante ainda por envolver os comitês que são verdadeiros parlamentos das águas. Com os desafios do clima, tornou-se fundamental que a gestão de recursos hídricos observe as soluções pela natureza para enfrentamento da pressão pelo uso da água. O evento propõe esse olhar para água para além de seu valor econômico, considerando aspectos sociais e ambientais desse elemento essencial à vida", reitera.

Para a diretora-geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Maria Amélia Lins, a terceira edição dos encontros propõe um diálogo qualificado entre setores essenciais para a gestão dos recursos hídricos. A partir disso, ela aponta que a temática escolhida para este ano pretende contemplar diversos objetivos, entre eles a discussão de cenários futuros e possíveis ações frente às mudanças climáticas.

“Integrar os segmentos que compõem e participam do Sistema Nacional e Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, visando possibilitar a discussão compartilhada e participativa acerca dos usos múltiplos da água; discutir cenários futuros, num momento em que as questões de mudanças climáticas já se fazem presentes, de modo que os setores governamentais dos usuários e a sociedade possam pensar em medidas para se posicionarem”, pontua.

Com destaque para os objetivos, a diretora-geral do Inema enfatiza a discussão acerca da garantia do direito de acesso à água em quantidade e qualidade para toda a população, considerando os múltiplos usos do recurso. Ainda segundo ela, o evento expande e possibilita o compartilhamento de experiências e boas práticas para a gestão das águas no estado e na região.

“O encontro é um facilitador na formulação de políticas públicas que abordam questões regionais de forma mais abrangente, como a gestão de recursos em situações hídricas adversas, a implementação efetiva dos instrumentos da política de recursos hídricos, o aprimoramento da gestão participativa que passa pelo fortalecimento e reconhecimento do papel dos Comitês de Bacia hidrográficas e, com isso, aprimorando e efetivando o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos Estaduais de forma integrada”, acrescenta.

Programação

No dia 21 de novembro, o evento começa às 8h30, com o credenciamento dos participantes. A programação terá a palestra magna "Águas que unem, terra que prospera", às 9h30; Em seguida, haverá pausa para o almoço das 12h às 13h20. Após o intervalo, as mesas-redondas "Rio que faz a vida: Água, Cultura e Território" serão realizadas às 13h30 e às 15h30, respectivamente. Entre os dois momentos de discussão haverá pausa às 15h. A abertura solene do evento vai acontecer às 19h, seguida de um coquetel de boas-vindas até às 23h.

Já no segundo dia de programação, dia 22 de novembro, o evento terá três mesas-redondas: "Água e clima: Efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos, das 9h às 10h30; "Alocação de água: Processo de gestão para disciplinar os usos múltiplos, das 11h às 12h30; "Abordagens múltiplas: Agricultura e saneamento básico", das 13h30 às 15h; e "Usos não consuntivos: Turismo, lazer, pesca, navegação e geração de energia, das 15h30 às 17h. A programação ainda contará com uma pausa às 10h30 e às 15h, e intervalo para o almoço das 12h30 às 13h30.

O terceiro e último dia de evento, 23 de novembro, contará com a roda de discussão "Panorama das ações positivas dos Comitês baianos, alagoanos e sergipanos #vozesdocomitê". Em seguida, a programação terá intervalo para o almoço das 12h às 13h20 e a produção do documento de encaminhamentos do evento das 13h30 às 17h.

O III Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas Baianos (ECOBA) e III Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas de Alagoas, Bahia e Sergipe (ALBASE) são realizados pelo Governo do Estado da Bahia e Fóruns de Comitês de Bacias Hidrográficas de Alagoas, Bahia e Sergipe. O evento também conta com o apoio do Governo do Estado de Alagoas.

SERVIÇO

O QUÊ: III Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas Baianos (ECOBA) e III Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas de Alagoas, Bahia e Sergipe (ALBASE)

QUANDO: 21, 22 e 23 de novembro de 2024

ONDE: Biblioteca Central do Estado da Bahia- Rua General Labatut, nº 27, Barris, Salvador