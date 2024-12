Comcar estuda alternativa para estacionamento de trios no Carnaval de Salvador

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O Carnaval de 2025 está sendo organizado com mudanças importantes em sua logística diante dos desafios operacionais da festa. Por conta de um empreendimento imobiliário, o espaço no bairro da Graça usado como estacionamento de trios e carros de apoio não poderá mais ser utilizado. A necessidade de buscar outras áreas vai causar a redistribuição das atrações.

Segundo Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), as mudanças não representam a retirada de trios, mas ajustes necessários para melhorar a experiência nos circuitos Dodô, Osmar, Batatinha, Orlando Tapajós, Nordeste de Amaralina, Mãe Hilda e Riachão. "Estamos ajustando a quantidade de atrações entre os circuitos existentes. Nossas equipes de logística e mobilidade estão trabalhando para minimizar os impactos da ausência do estacionamento da Graça e garantir a movimentação eficiente dos equipamentos antes, durante e depois de cada desfile", afirmou.

A perda do espaço usado como garagem para os trios elétricos, carros de apoio e mini-trios — conhecido como barracão — é um dos principais desafios da festa de 2025. Do Porto da Barra até o Farol há espaço para 24 equipamentos, que devem ser utilizados no circuito da Barra e da Avenida, segundo Washington Paganelli, presidente do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar).

Porém, no Carnaval deste ano chegaram a ter 44 equipamentos em um dia da Barra, que com a ausência do espaço na Graça não teriam onde serem estacionados. A quantidade de equipamentos que irão circular em 2025 na Barra será menor. “O carnaval não vai perder em nada, os desfiles vão ficar um pouco mais demorados, os trios vão poder ficar até um pouco mais na avenida”, conta o gestor do Comcar.

Secretário geral do Comcar, Jairo da Mata reforça que a “Barra não suporta mais volume de equipamentos. No ano passado houve uma urbanização naquela área que reduziu muito a logística. Além disso, não temos mais o espaço de estacionamento. Tudo isso nos levou a tomar novas decisões”.

Para o presidente da Associação Baiana de Trios Elétricos Independentes (ABTI), Ari Andrade, é preciso que haja maior equilíbrio entre os circuitos e ressaltou a necessidade evitar a concentração de grandes atrações apenas no circuito Dodô. "Precisamos garantir que o público tenha boas atrações em todos os circuitos. A Barra não comporta mais o volume de equipamentos que recebia".

Outra novidade é a vistoria dos trios elétricos já paramentados com seus equipamentos, diferente do que o que era feito antes. “O trio vai ter que fazer a vistoria conforme ele vai desfilar, com todos os equipamentos para testarmos, aprovarmos e liberarmos com segurança”, pontua o presidente do Comcar. Ele informa que os equipamentos vão sair com um roteiro definido de locomoção na cidade, com o intuito de evitar acidentes.