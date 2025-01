Comerciante é morta a tiros dentro de estabelecimento em Salvador

Vítima foi identificada como Ana Cláudia Silva dos Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher, identificada como Ana Cláudia Silva dos Santos, de 47 anos, foi morta a tiros na Avenida Afrânio Peixoto, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira, 14. De acordo com informações preliminares, a vítima foi morta dentro do próprio estabelecimento comercial.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 18ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de que uma mulher havia sido baleada em Periperi. No local, os policiais encontraram a mulher com vida.

A mulher chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a Polícia Civil, guias de local e necropsia foram expedidas e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.