Confira as alterações no trânsito em Salvador neste final de semana

Modificações acontecem no trânsito acontecem neste final de semana - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

O tráfego de veículos será modificado em diversos bairros de Salvador para eventos neste sábado, 14, e domingo, 15. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos, além de fiscalizar estacionamento irregular. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Confira os locais:

Sábado, 14

7ª PARADA LGBT DE ITAPUÃ – No bairro de Itapuã, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos e posicionamento de barreiras, a partir das 15h, em uma faixa de tráfego, na Rua Aristides Mílton, com saída no Monumento Sereia de Itapuã, passando pela Ladeira do Abaeté e Largo do Abaeté, com chegada na Casa da Música.

2ª LAVAGEM DA PARAMBU – No bairro de Luís Anselmo, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h20, na faixa à direita, da Rua Parambu, com saída do Residencial Ilha de Creta, retorno no residencial Paris e chegada no Residencial Ilha de Creta.

MARCHA PROFÉTICA SÃO CRISTOVÃO - Em São Cristóvão, a interdição progressiva do tráfego de veículos será, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias: Rua Alto da Boa Vista (saída em frente à Praça Alan Sanches), Avenida Aliomar Baleeiro (sentido Camelódromo Vereador Cândido Rissuti), Rua Lauro de Freitas (retorno), Rua Alto da Boa Vista (chegada em frente à Praça Alan Sanches).

SANTANDER TRACK FIELD - SHOPPING PARALELA - Realizada nas imediações do Shopping Paralela, a corrida provocará interdição do tráfego de veículos, com posicionamento de barreiras, das 18h às 20h30, na via marginal à Av. Luís Viana Filho/ Paralela, sentido Aeroporto, entre o Shopping Paralela e Av. Orlando Gomes, Av. Orlando Gomes, sentido Orla, entre a via marginal à Av. Luís Viana Filho e a Rua Rio Trobogi, Rua Luiz Gonzaga, entre a via marginal à Av. Luis Viana Filho e a Rua Rio Trobogi, Rua Rio Trobogi, lado esquerdo, entre a Rua Luiz Gonzaga e Av. Orlando Gomes e a Av. Rischard.

Domingo, 15

XXXVII CORRIDA DA ÁGUIA - O evento acontecerá nos bairros Barra e Ondina, com interdição do tráfego de veículos, das 5h às 9h, na Av. Oceânica entre o Largo do Farol da Barra e a Travessa Bartholomeu de Gusmão, seguindo alguns critérios. Os participantes seguirão na faixa à direita, sentido Barra, entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira, e do lado direito, no sentido Itapuã, no trecho entre a Rua Morro do Escravo Miguel e Avenida Milton Santos, assim como do lado direito, no sentido Barra, entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Arthur Neiva.

Haverá ainda interdição do tráfego de veículos, das 5h às 9h, na Av. Milton Santos, entre Av. Oceânica e a rotatória da Pestalozzi, Rua Raymundo Pereira de Magalhães, Ladeira do Jardim Zoológico, Rua do Corte Grande, com posicionamento de barreiras.

As opções de tráfego serão, no sentido Rio Vermelho/Barra, seguir pela Rua da Paciência, Rua Eurycles de Matos e Av. Anita Garibaldi. No sentido Ladeira da Barra/ Ondina, o condutor deve seguir pela Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame - Chame, Av. Centenário.

FESTA DO PADROEIRO SÃO JOÃO EVANGELISTA -* Em Mussurunga, a festa religiosa provocará a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 9h, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias: Rua Nelson Antônio Dahia (Saída Igreja Católica Paróquia SãoJoão Evangelista), Rua Dr° Arthur Couto, Rua Masaharu Taniguchi, Av. Luis Viana Filho(Estação Mussurunga), Rua Prof° Plínio Garcez de Sena, Rua Nelson Antônio Daiha(chegada na Igreja Católica Paróquie São João Evangelista);

15a PARADA GAY DA LIBERDADE - No bairro da Liberdade, haverá interdição do tráfego de veículos, das 13h às 20h, nas seguintes vias: Corredor da Lapinha (a partir do Largo da Soledade), Estrada da Liberdade (entre o Largo da Lapinha e a Rua Pero Vaz). Os veículos que circulariam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Bairro / Centro, a Estrada da Liberdade, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado, Largo da Soledade, Já no sentido Centro / Bairro, a opção é seguir pelo Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Estrada da Liberdade.

PROCISSÃO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO – No Cabula, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h30, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Andaraí (saída na Capela Nossa Senhora do Monte Calvário), Rua Nossa Senhora do Resgate (retorno no final de linha do Resgate), Rua Andaraí (chegada na Capela Nossa Senhora do Monte Calvário).

PROCISSÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES - No bairro Lobato, a partir das 15h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, na faixa à direita das seguintes vias: Rua Aterro do Joanes (saída da Capela São Vicente de Paulo), Rua Damião Barbosa, Rua Voluntários da Pátria, Av. Bonifácio, Av. Afrânio Peixoto (chegada na Igreja Nossa Senhora das Dores).

15ª PARADA DO ORGULHO LGBT DA FAZENDA GRANDE DO RETIRO - No bairro de Fazenda Grande do Retiro, o evento irá provocar a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Mello Moraes Filho (saída do Montelar - Materiais de Construção), Praça Catulo da Paixão Cearense (chegada na EGBA).