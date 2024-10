Confira as mais de 230 vagas oferecidas pelo Simm nesta segunda

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Valter Pontes/Secom

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 237 vagas de emprego e estágio para esta segunda-feira,30, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



Leia mais

>> Confira os concursos policiais previstos no Nordeste para 2024

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

VAGAS:

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter experiência na área de material de construção.

Salário: 1.581,00 + benefícios

Vagas: 1

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH D e experiência na área de material de construção.

Salário: 1.895,37 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de clínica médica

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.865,92 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.692,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de móveis e eletrodomésticos.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 9

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter vivência com atendimento ao público e caixa, disponibilidade total para trabalhar na Paralela.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Operador de casa de máquinas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: 1.829,41 + benefícios

Vagas: 1

Serralheiro de alumínio e vidros

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável moradores do subúrbio e adjacências.

Salário: 2.000,00

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: 1.700,00 + benefícios

Vagas: 5

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: 1.511,00 + benefícios

Vagas: 5

Operador de telemarketing receptivo (primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em informática, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde, noite e madrugada.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 40

Operador de telemarketing receptivo (programa 50+)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, conhecimento em informática, disponibilidade para trabalhar nos turnos da tarde, noite e madrugada.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 40

Pedreiro (vaga temporária de 60 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de NR-35 atualizado.

Salário: 2.631,20 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor porta a porta

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter perfil de vendas.

Salário: 1.422,00 + benefícios

Vagas: 4

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 10

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, experiência com vendas para pessoa jurídica.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 7

Consultor de vendas (jornada reduzida)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, disponibilidade para jornada reduzida.

Salário: 968,10 + benefícios

Vagas: 8

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 55

Consultor de vendas (vendas externas)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência com vendas, boa dicção e vivência com vendas externas.

Salário: 1.801,00 + benefícios

Vagas: 8

Vendedor Interno (Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com atendimento ao público via presencial, e-mail, telefone e WhatsApp.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (culinária oriental)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento em culinária oriental.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento de informática, sem experiência.

Bolsa: 500,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar contábil (estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Ciências Contábeis a partir do 2º semestre, sem experiência, disponibilidade para Simões Filho.

Bolsa: 900,00 + benefícios

Vagas: 1

Impressor de máquinas (visual eco e solvente)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Designer gráfico

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em CorelDraw, Photoshop, Illustrator.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Adesivador plotador

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento com comunicação visual, adesivação, trabalho com lona, PVC, acrílico.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Químico

Requisitos: Ensino superior completo em Química, 6 meses de experiência, registro no CRQ.

Salário: 2.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante (Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1.797,58 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável ter trabalhado na área hospitalar

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável ter trabalhado na área hospitalar

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Encanador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Eletricista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Fazenda Coutos

Salário: 1.600,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Litoral Norte

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento de informática, habilidade com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar nos bairros: Itapuã, Trobogy, Graça, Rio Vermelho, Pernambués, Stella Maris, Estrada do Coco, Caminho das Árvores e Pituba

Salário: 1.431,10 + benefícios

Vagas: 9