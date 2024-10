Confira os concursos policiais previstos no Nordeste para 2024

As vagas para concursos previstos e autorizados variam entre cargos de Polícia Civil, Policial Militar, Escrivão, Investigador, Delegado e muito mais - Foto: Reprodução

Para quem tem o sonho de seguir na carreira policial, a região Nordeste vai oferecer diversas oportunidades para este ano e também para 2025. As vagas para concursos previstos e autorizados variam entre cargos de Polícia Civil, Policial Militar, Escrivão, Investigador, Delegado e muito mais.

Leia também

>> Polícia Civil da Bahia abre inscrições para processo seletivo; veja

>> Confira os concursos municipais abertos e previstos na Bahia

Bahia



Um novo concurso Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) foi autorizado com oferta de 100 vagas para o cargo de Oficial. Foram divulgados os resultados provisórios dos exame pré-admissionais e dos recursos administrativos contra as referidas provas.

A Polícia Civil da Bahia vai abrir em 2025, um novo concurso com 1 mil vagas no Estado. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a delegada-geral da PC, Heloísa Brito, confirmou que a solicitação do certame já foi feita ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP), Marcelo Werner.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (CBM-BA) também está com concurso público autorizado para provimento de 90 vagas para cargo de Oficial de nível médio.

Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão está com uma nova oportunidade de concurso público previsto para as carreiras de Escrivão, Investigador e Delegado, além de oportunidades para a Perícia Oficial.

O número de vagas e a banca responsável pelo certame ainda não foram divulgados, entretanto, a comissão responsável já está formada. Os salários baseados nos últimos editais costumam variar entre R$ 4.550,28 a R$ 18.957,64.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBM-MA) também está com concurso público autorizado para provimento de vagas para cargo de Oficial Bombeiro de nível médio. A Polícia Militar da Bahia também está com previsão de concurso para 1.200 vagas , após publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Projeto de Lei que cria 1.200 cargos no quadro.

Piauí

O governo do Piauí anunciou a realização de um novo concurso Polícia Militar do Estado do Piauí (PM PI) para o próximo ano. A Polícia Civil também está com previsão de abertura de concurso para 2025 com 400 vagas, sendo 200 imediatas, distribuídas entre os cargos de Delegado, Perito, Escrivão e Agente.

Sergipe

Está autorizada e com comissão formada a realização do novo concurso Polícia Militar de Sergipe (PMSE). Ao todo, a seleção ofertará 335 vagas para os cargos de Soldado Combatente e Oficial nas áreas de Combatente, Médico Veterinário, Odontólogo, Médico Psiquiatra e Médico Endocrinologista. De acordo com editais anteriores, para os cargos, o salário costuma variar entre R$ 3.370,00 a R$ 9.236,39

Rio Grande do Norte

O concurso PM RN para ingresso na Polícia Militar do Rio Grande do Norte está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025). O documento prevê a realização de um novo concurso, com o objetivo ampliar o efetivo, formando e qualificando novos policiais militares.

Ceará

Um novo concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará foi autorizado com oferta de 500 vagas para Praças e Oficiais. Segundo as informações divulgadas, são previstas 500 vagas para a instituição. Também serão ofertadas oportunidades para a Polícia Civil e Polícia Militar. A iniciativa faz parte do Programa ‘Ceará contra o Crime’.

Alagoas

Foi solicitada autorização para realização de um novo concurso Polícia Penal de Alagoas. O pedido é para preenchimento de 350 vagas. No último certame, as oportunidades foram para Policial Penal, com salário inicial de R$ 3.800,00.

Um concurso também previsto para a carreira policial é o de Polícia Militar de Alagoas, cargos para soldado e oficial. O último concurso da Polícia Militar de Alagoas foi realizado em 2021 pela branca CEBRASPE. Foram ofertadas 1.060 vagas totais distribuídas entre os cargos de Soldado (1.000) e Oficial (60).

Paraíba

O governo da Paraíba autorizou o concurso para vagas de Oficial para 2025. Além disso, foi autorizado o novo concurso para a Polícia Penal da Paraíba, com oferta de 1.000 vagas