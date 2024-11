Confira bairros que recebem desconto na conta de luz com troca de resíduos

A ação tem como objetivo incentivar o ciclo da sustentabilidade - Foto: Divulgação

Um projeto de eficiência energética irá promover descontos na conta de energia, por meio do Vale Luz, o benefício irá contemplar moradores de Salvador que devem trocar resíduos sólidos para ter acesso aos descontos.

A ação itinerante promovida pela Neonergia Coelba e regulado pela ANEEL, começa nesta segunda, 21, e vai até sábado, 26. Os consumidores podem realizar a troca em pelo menos dois bairros em cada dia da semana.

Os pontos de recebimento são, CAB (TJBA e ALBA), Pau da Lima, Cajazeiras VIII, Vale das Pedrinhas, Cosme de Farias, San Martins (Arena Rocinha), Paripe, Plataforma, Campo Grande e Costa Azul.

Os endereços exatos podem ser conferidos no cronograma de atendimento do Vale Luz, disponível no site da concessionária ou no documento anexado.

Entre os resíduos que podem ser levados e trocados estão, latas de alumínio ou garrafas PET e receber "Merrecas", moeda criada pela Neoenergia Coelba, que pode ser trocada por lâmpadas de LED, que consomem menos energia, ou revertida em desconto na conta de energia (cada Merreca equivale a 09 centavos).

Além da troca de latas de alumínio e garrafas PET por Merrecas, também são aceitos materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas de vidro, latas de refrigerantes e de outros produtos alimentícios, embalagens tetra pak, óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente, e vidro.

Os resíduos devem estar limpos e secos. Os consumidores devem informar o código do cliente identificado no canto superior direito da conta de energia e direcionar a um dos pontos de atendimento do projeto.

Esses resíduos serão pesados e os descontos serão contabilizados diretamente na fatura de energia informada pelo consumidor. A ação para além de recolher resíduos tem o objetivo de incentivar o ciclo da sustentabilidade.

O cronograma está disponível no site da distribuidora: https://www.neoenergia.com/eficiencia-energetica/vale-luz