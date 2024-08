Confira vagas de emprego para Salvador nesta sexta-feira

- Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 76 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (16). Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 2

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência na área de licitação e visitas a órgãos públicos, conhecimento em pacote Office, CNH A ou A e B.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Eletricista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Encanador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro assentador de piso

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com assentamento de piso e disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Gesseiro dry wall

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com forro ripado e disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Professor de artes

Requisitos: Ensino superior completo em Artes, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de classe (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Dedetizador

Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A e B, possuir moto.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro de Pau da Lima e adjacências.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro de Pau da Lima e adjacências.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

Vagas: 2

Líder de setor (supermercado)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro de Pau da Lima e adjacências.

Salário: R$ 1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$ 2.090,00 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante prático de serralheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$ 1.488,27 + benefícios

Vagas: 2

Atendente balconista de farmácia (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher) Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Farmacêutico (vaga exclusiva para Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível conhecimento em informática e boa dicção.

Salário: R$ 1.412,00 + benefícios

Vagas: 18

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da Barra, Graça e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Churrasqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: Diária + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de churrasqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: Diária + benefícios

Vagas: 1

Assistente financeiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter atuado em cargos de chefia e conhecimento em pacote Office.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Gerente de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível: disponibilidade de horário e conhecimento básico sobre destilados, vinhos, espumantes e coquetéis, desejável experiência com bar ou restaurante e curso na área.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 10

Subchefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade de horário, curso na área e gestão de pessoas.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

Vagas: 1

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino superior completo em Gastronomia, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade de horário, pacote Office e gestão de pessoas.

Salário: R$2.650,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de bar e restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: boa dicção e escrita, disponibilidade de horário, desejável experiência com bar ou restaurante.

Salário: R$1.450,00 + benefícios

Vagas: 4

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para moradores da Barra, Graça e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Gerente de supermercado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Manobrista (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Mecânico de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: R$ 2.183,81 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis, Administração ou Direito (cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência, imprescindível conhecimento em Excel.

Bolsa: R$706,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: R$1.443,75 + benefícios

Vagas: 3