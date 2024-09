Congresso focado no empreendedorismo de mães ocorre em Salvador

Evento será em 28 de setembro - Foto: Pexels / Reprodução

Salvador sediará no dia 28 de setembro, no Senac Bahia, o primeiro Congresso de Mães Empreendedoras da Bahia. O evento, focado no mercado digital, busca ajudar a alavancar negócios de maneira inovadora e eficaz.

No atual cenário, onde o marketing digital e as vendas online se tornaram fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento, o congresso busca ser uma oportunidade para mulheres que buscam adquirir novas estratégias que realmente funcionam.

Temas abordados no encontro serão as nuances do mercado digital, com um foco especial nos desafios únicos enfrentados por mães que conciliam o cuidado com os filhos e a gestão de seus negócios.

No congresso haverá debates, discussões de estratégias de sucesso e a promessa da criação de networking.