Congresso realiza compensação de carbono em Salvador

Mudas utilizadas no plantio, fornecidas pela Caetá Ambiental, contribuirão diretamente para a recuperação ambiental - Foto: Divulgação

Em uma ação que reforça o compromisso com a sustentabilidade, foi realizada hoje, na sede do SENAI Cimatec, a compensação de carbono do 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento, realizado em conjunto pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades) e pela Associação Comercial da Bahia (ACB), reafirma seu papel de liderança no incentivo a práticas de desenvolvimento sustentável e responsabilidade ambiental.

A compensação de carbono do evento foi realizada pela Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), que, em parceria com o Grupo Index, responsável pelo inventário de carbono, contabilizou e compensou as emissões do Congresso. As mudas utilizadas no plantio, fornecidas pela Caetá Ambiental, contribuirão diretamente para a recuperação ambiental e o sequestro de carbono, promovendo uma ação concreta para neutralizar o impacto das atividades do Congresso.

O 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade agradece a todos os parceiros e participantes que viabilizaram esta iniciativa e reafirma seu compromisso em fortalecer a conscientização ambiental no setor jurídico e em outros segmentos da sociedade.