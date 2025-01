Conheça os critérios para garantir segurança no transporte escolar

- Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Com a retomada das aulas em Salvador, pais e responsáveis enfrentam o desafio de contratar transporte escolar seguro e regulamentado. Para evitar riscos, é essencial verificar se os motoristas possuem alvará de licenciamento e atendem aos critérios estabelecidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Segundo Luila Neves, coordenadora de Táxis e Transportes Especiais da Semob, o condutor deve ser maior de 21 anos, habilitado na categoria “D”, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ter curso em transporte escolar. Além disso, precisa residir em Salvador e apresentar certidões negativas de antecedentes criminais.

Os veículos passam por vistorias semestrais que verificam itens como cintos de segurança, pneus, parte elétrica e tacógrafo. São exigidos extintores de incêndio e kits de segurança. “A fiscalização é constante, com ações educativas e punitivas. Veículos irregulares podem ser apreendidos, e motoristas não cadastrados são multados”, afirmou Luila Neves.

Atualmente, apenas 375 dos 800 veículos cadastrados em Salvador possuem vistoria aprovada para 2025. A prefeita em exercício de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), e o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, assinaram, ontem, decreto que atualiza o regulamento do transporte escolar na capital baiana.

As mudanças contemplam a desburocratização do cadastro e renovação de crachás, a flexibilização para a entrada de novos permissionários e a inclusão de veículos de sete lugares. Além disso, foi ampliada a vida útil permitida para vans, que passa a ser de 20 anos, e para doblôs, com limite de 15 anos. O decreto também autoriza motoristas auxiliares a dirigirem mais de um veículo cadastrado e simplifica a substituição e transferência de veículos no sistema.

Documentação

Os pais devem verificar se o motorista apresenta alvará de circulação atualizado, cartão de identificação com QR Code e veículo padronizado. É possível conferir essas informações pela plataforma Salvador Digital ou entrando em contato com a Semob através do número (71) 3202-9200.

“O termômetro para avaliar o serviço é a própria criança. Minha neta é muito desconfiada, mas dentro do carro ela se sente à vontade.” afirma Silvana Andrade, avó de Ária Andrade que utiliza o transporte de Edcarlos dos Santos, motorista há 10 anos. “Eu transporto 30 crianças por dia. Nosso maior desafio é oferecer um transporte de qualidade e entregar as crianças com tranquilidade aos pais”.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão