Contêiner cai de caminhão e interdita trecho da BR-324

Na manhã desta quinta-feira, 22, um incidente envolvendo um caminhão que transportava um contêiner gerou transtorno na alça de acesso à BR-324, para quem vem da Via Expressa, em Salvador. O contêiner deslizou do veículo e caiu sobre a pista, bloqueando parcialmente o tráfego na região.



A Transalvador foi acionada e esteve no local para organizar o trânsito, que enfrentou congestionamento devido ao bloqueio parcial da via. A situação deve se agravar ao longo do dia, especialmente nos horários de pico, quando o fluxo de veículos aumenta significativamente na área.

O contêiner estava carregado, mas até o momento não há informações sobre o tipo de carga transportada. Felizmente, ninguém ficou ferido no acidente.