Coordenador da GCM explica como resgatar documento perdido no Virada

James Azevedo: lista completa está disponível no site - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador disponibilizou o serviço de resgate dos documentos perdidos durante o Festival Virada Salvador 2025, ocorrido na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

A instituição informa que 204 documentos foram catalogados, dos quais 83 são carteiras de identidade (RG) e 14 são carteiras de habilitação (CNH). Outros itens, como títulos de eleitor, carteiras de trabalho, cartões bancários, chaves de veículos e relógios foram encontrados e até um celular já recuperado pelo proprietário ainda durante o evento.

Os interessados podem comparecer à base da GCM, localizada na Avenida San Martin, das 9h às 17h. Os documentos ficam disponíveis por um mês e, após esse período, serão enviados aos órgãos emissores.

James Azevedo, coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM informa que a lista completa dos itens catalogados está disponível no site oficial da instituição (www.gcm.salvador.ba.gov.br).

Para recuperar um documento, é necessário apresentar documento oficial com foto, boletim de ocorrência e outros reuesitos específicos, a depender do objeto perdido. Caso uma terceira pessoa precise retirar os documentos em nome do titular, é necessário comprovar o vínculo de parentesco, além de apresentar os mesmos requisitos.

“Nosso objetivo é que a pessoa consiga recuperar seus pertences o mais rápido possível”, pontua.

Em 2024, foram registrados 380 documentos encontrados, enquanto em 2025, o número caiu para 204. A redução é atribuída, em parte, à maior adesão a documentos digitais.

Apesar da campanha que orienta sobre evitar levar documentos desnecessários para eventos ter um impacto positivo, foram encontradas carteiras contendo RG, CNH e outros documentos juntos. “Continuamos orientando o público a priorizar o uso de documentos digitais sempre que possível”, explica Azevedo. A GCM também fará operações semelhantes durante o Carnaval e outros grandes eventos, como o Furdunço e o Fuzuê.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão