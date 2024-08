Corpo é encontrado em quarto de hotel em Pernambués

O imóvel fica na Avenida Pinto atrás da Rodoviária de Salvador - Foto: Google view | Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira, 13, em estado de gigantismo, dentro de um quarto de hotel no bairro de Pernambués, em Salvador. O imóvel fica na Avenida Pinto, atrás da Rodoviária de Salvador.

A vítima foi encontrada após o mau cheiro chamar a atenção e funcionários acionarem a Polícia Militar. Agentes da 1ª CIPM foram acionados e encontraram a vítima já em estado de decomposição.

Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de obter a identidade da vítima.

O caso está sendo investigado 11ª Delegacia Territorial (DT - Tancredo Neves).