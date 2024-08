Corpo em decomposição é encontrado dentro de córrego na Paralela

Ainda não há informações quanto a autoria ou motivação para o ato criminoso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 21, dentro um córrego na Avenida Luis Viana Filho (Paralela), na altura do bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o corpo foi localizado pelas equipes já em estado de decomposição e enrolado por um saco preto, dentro do canal que fica abaixo de um viaduto na localidade.

Informações preliminares apontam que populares teriam percebido o corpo, retiraram o saco plástico e depois chamaram as autoridades. As suspeitas dão conta que a vítima teria sido morta em outro local e o corpo foi abandonado no córrego posteriormente.

Até o momento, ainda não há informações quanto a autoria ou motivação para o ato criminoso. A identidade da vítima também não foi divulgada.

Guias periciais para a remoção do corpo foram expedidas, enquanto diligências estão sendo realizadas no sentido de identificar a vítima e a autoria do crime.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).