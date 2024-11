Cota única e parcela da TFF e ISS autônomo vencem no dia 31 de outubro

Cota única doTFF pode ser paga até a próxima quinta-feira, 31 de outubro. - Foto: Divulgação

Os contribuintes soteropolitanos têm até o próximo dia 31 de outubro, próxima quinta-feira, para realizar o pagamento da cota única ou primeira parcela da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) de profissionais autônomos. A boa notícia para o exercício de 2024 é a concessão de 7% de desconto para aqueles que quitarem o ISS.

Os contribuintes que ainda não receberam o boleto podem realizar a emissão do documento no site da Secretaria da Fazenda, por meio do link www2.sefaz.salvador.ba.gov.br/servico/2-via-documento-de-arrecadacao.

Quem optar pelo parcelamento deve realizar o pagamento da segunda e terceira cota nos dias 29 de novembro e 30 de dezembro, respectivamente. O pagamento pode ser realizado pela ferramenta Pague Fácil, disponível no site da própria secretaria, em terminais de autoatendimento, aplicativos de celular, internet banking, agências bancárias credenciadas e casas lotéricas.