De graça! Treinamento de líderes em IA chega a Salvador

O treinamento será gratuito - Foto: Divulgação

Os empresários e líderes de empresas poderão conhecer mais sobre a Inteligência Artificial na próxima semana. Um treinamento gratuito será oferecido na quinta-feira, 18, das 9h às 17h, na sede do Hub Salvador, no bairro do Comércio, com foco na descomplicação da IA para empresas.

Além de mostrar como a IA funciona, a imersão “mão na massa” vai traduzir a tecnologia para a linguagem de negócios (ROI, KPIs, Governança). Podem se inscrever na imersão CEOs e presidentes, diretores executivos (CFO, CMO, COO, CHRO), membros de conselhos de administração e líderes de inovação e estratégia de grandes e médias empresas.

A CEO da D&D Soluções, Glória Telez, afirma que a IA deixou de ser uma pauta técnica para se tornar eixo central da estratégia de negócios. “A responsabilidade pelos riscos e pelo retorno da IA não está mais no departamento de TI, mas na mesa do conselho. Queremos transformar líderes que hoje estão reativos e ansiosos em estrategistas capazes de usar a IA para gerar ROI real, governança sólida e vantagem competitiva imediata para suas empresas”.

Para Gabriel Salgado, gerente executivo do Hub de Inovação do Banco do Nordeste, a IA é o principal motor da transformação digital nas empresas. “Conhecimento em IA permite identificar processos que podem ser otimizados com automação inteligente, reduzindo custos e aumentando produtividade. Isso aumenta a assertividade estratégica e reduz riscos. Ou seja, é uma questão de sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo. Empresas que não investem em IA tendem a ficar atrás da concorrência”, destaca.

O diretor do Hub Salvador, que é gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (Cepedi), Antônio Rocha, já planeja novas turmas com foco em outros públicos. “A demanda por formação em inteligência artificial é crescente em todos os segmentos da sociedade. Temos certeza do sucesso desta primeira turma, por isso nos antecipamos nas conversas com os parceiros para expandir essa ação no próximo ano”.

SERVIÇO

O que: Treinamento IA para líderes (Imersão mão na massa)

Quando: 18/12 (quinta-feira), das 9h às 17h

Onde: Hub Salvador (Avenida da França, 393, Comércio)

Quanto: Gratuito

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/imersao-ia-para-lideres-da-estrategia-a-execucao/3247218