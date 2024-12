Descontos na conta de luz: bairros de Salvador recebem ação itinerante

Os endereços exatos dos pontos itinerantes podem ser consultadosno cronograma de atendimento do Vale Luz no site da concessionária - Foto: Reprodução

Nesta semana, os moradores de Salvador poderão trocar resíduos sólidos por descontos na conta de energia, por meio do Vale Luz, projeto de eficiência energética da Neoenergia Coelba, que tem como objetivo incentivar o ciclo da sustentabilidade.

A partir desta segunda-feira, 2 até sábado, 7, a ação itinerante estará em pelo menos dois bairros em cada dia da semana, na seguinte ordem, CAB (TJ-BA e ALBA), Pau da Lima, Cajazeiras VIII, Vale das Pedrinhas, Ilha Amarela, Cosme de Farias, Pituba, Paripe, Ondina e Costa Azul.

Os endereços exatos dos pontos itinerantes e dos pontos fixos do projeto, podem ser consultados no cronograma de atendimento do Vale Luz, disponível no site da concessionária, ou no documento anexado.

Nos pontos de troca podem ser entregues, latas de alumínio ou garrafas PET e em troca receber "Merrecas", moeda criada pela Neoenergia Coelba, que pode ser trocada por lâmpadas de LED, que consomem menos energia, ou revertida em desconto na conta de energia (cada Merreca equivale a 09 centavos).

O projeto Vale Luz também beneficia os clientes inscritos na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou moradores de comunidades populares com a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e com vida útil estimada superior a 10 anos.

Tipos de resíduos aceitos no Vale Luz

Além da troca de latas de alumínio e garrafas PET por Merrecas, também são aceitos materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas de vidro, latas de refrigerantes e de outros produtos alimentícios, embalagens tetra pak, óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente, e vidro.

Os resíduos serão pesados e os descontos serão contabilizados diretamente na fatura de energia informada pelo consumidor. Além de reduzir o valor da conta de energia, o Vale Luz tem o objetivo de estimular o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos, estimulando a reciclagem.

Ação Catador

Além dos consumidores que entregam os resíduos para obter desconto na conta de energia, o projeto Vale Luz desenvolve também uma ação voltada para catadores autônomos de materiais recicláveis que também podem participar do projeto e receber, via transferência bancária (PIX), o valor correspondente ao material descartado no projeto.

Nesta ação, o catador poderá destinar ao projeto latas de alumínio, garrafas PET e embalagens de vidro. A ideia é que os catadores recebam mais pelo resíduo que descartam, o mesmo valor praticado pela indústria, que é repassado integralmente aos participantes.

Como participar

Para participar, basta o cliente separar os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar limpos e secos, informar o código do cliente, identificado no canto superior direito da conta de energia e direcionar a um dos pontos de atendimento do projeto. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela ANEEL.

No caso da ação catador, os interessados deverão apresentar documentos de identificação em um dos postos de atendimento, possuir como atividade econômica a reciclagem de resíduos sólidos, preencher ficha de cadastro, possuir conta bancária com chave PIX habilitada e levar os resíduos aceitos na ação (latas de alumínio, garrafa PET e/ou embalagens de vidro) limpos, secos e separados por tipo.

O cronograma está disponível no site da distribuidora: https://www.neoenergia.com/eficiencia-energetica/vale-luz