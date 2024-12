Preço do gás de cozinha dispara e chega a quase R$ 150 em Salvador

Botijão de gás está mais caro na Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A partir desta segunda-feira, 2, o botijão de gás de cozinha vai pesar mais no bolso dos baianos. A Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, reajustou em 9,47% o preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para distribuidoras, no domingo, 1º.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás da Bahia (Sindrevgas), Robério Souza, ao Portal A TARDE, o preço sofrerá mais um reajuste e custará entre R$ 6 e R$ 7 a mais para o consumidor final, que já deve sentir a diferença no preço a partir desta segunda-feira, 2.

Com o reajuste, em algumas revendedoras de Salvador o produto ultrapasou a barreira dos R$ 140 já pode ser encontrado a R$ 148.

O último reajuste foi realizado no mês de outubro e subiu 10,5% para as distribuidoras, causando um impacto de aproximadamente R$ 8 ao bolso do consumidor. Com o aumento de outubro, a média do preço do gás de cozinha saiu de R$ 142 para R$ 150.

A Acelen justificou o aumento informando que “os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo".