Gás de cozinha ficará mais caro na Bahia a partir de segunda; saiba quanto

Preço médio do botijão no estado é de R$ 150 - Foto: Arquivo/Agência Brasil

O gás de cozinha ficará mais caro para o baiano a partir desta segunda-feira, 2. Conforme adiantou o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás da Bahia (Sinrevgas), Robério Souza, ao Portal A TARDE, o preço sofrerá mais um reajuste e custará entre R$ 6 e R$ 7 a mais para o consumidor final.



Robério detalhou que a Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, reajustou em R$ 4,86 na distribuidora e o aumento já passa a valer a partir de amanhã.

O último reajuste foi realizado no mês de outubro e subiu 10,5% para as distribuidoras, causando um impacto de aproximadamente R$ 8 ao bolso do consumidor.

Com o aumento de outubro, a média do preço do gás de cozinha saiu de R$ 142 para R$ 150.

Ao Portal, a Acelen confirmou o reajuste e detalhou que será de 9,47% no preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para distribuidoras.

"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo", disse em nota.