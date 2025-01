Detran-BA é alvo de denúncias por demora na entrega da CNH; órgão nega

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Arquivo/ Agência Brasil

Demora na entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), erros na emissão de documentos, penalidades sem sentido em provas e prazos que beiram o absurdo para que os problemas sejam resolvidos. Assim tem sido a vida de quem precisa resolver problemas com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

O Portal A TARDE teve acesso a reclamações de pessoas que estão enfrentando problemas com o órgão na Bahia, e que estão com sensação de descaso diante das respostas, ou até mesmo a falta delas.

Em um dos casos, uma pessoa conta que está há mais de dois meses esperando a emissão da CNH, e que tudo o que informam é que ele terá que esperar. "No dia 08/10/24 fui aprovado no exame prático do Detran-BA e desde então espero a emissão da minha CNH. Já se passaram mais de dois meses esperando e no site/app do Detran consta que a CNH não foi encontrada no banco de dados".

A situação ocorre também com que teve que emitir outra carteira de habilitação para adicionar uma categoria a mais no documento e sofre com o mesmo problema de atraso. "Fui apto no dia 11/11 porém até o exato momento eles não autorizaram a emissão da CNH. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Agora foi mudança de categoria, quem muda precisa de uma certa urgência pois precisa pra trabalho".

Erro de digitação e penalidade 'estranha'

E quando você pega sua CNH e ainda assim dá 'dor de cabeça'. Foi isso que aconteceu com uma jovem de 25 anos que ao pegar sua carteira de habilitação percebeu que o nome de seu pai estava escrito de forma errada. A solução, que deveria ser rápida, se tornou um problema.

“Meu problema com o Detran começou quando fui buscar minha carteira de motorista e ao verificar as informações, percebi que o nome de meu pai estava impresso errado. Já tinham se passado mais de 20 dias esperando a carteira ficar pronta e quando peguei, o problema foi constatado. Não me deram um prazo específico para que fosse resolvido. Disseram apenas que podia demorar em torno de três meses para que eu pudesse pegar a carteira, me deram o documento antigo que não pode ser utilizado devido ao erro”.

Vale lembrar que esse tipo de erro pode trazer problemas na hora de inscrição em concurso público, por exemplo.

Por fim, há quem reclame também das penalidades ocorridas nas provas práticas e ficam sem entender o que aconteceu.

“Realizei recentemente a prova de moto, sinalizei na saída à direita e no final à esquerda, como manda a legislação e ensinado na auto-escola. Finalizado, meu instrutor falou que estava tudo certo e não havia cometido nenhuma falta. Quando olhei o resultado, havia uma penalidade por não ter feito a sinalização ou ter feito errado. Apesar de ter sido aprovado, a indignação é por ter realizado tudo certo, sem penalidades, e constar que aconteceu", relatou um jovem ao Portal.

Um examinador do Detran-BA foi afastado do órgão nesta semana depois que denúncias foram feitas de que ele estaria manipulando o resultado das provas práticas para que as pessoas perdessem nos exames.

Em nota enviada a A TARDE, o Detran-BA afirmou que não houve atraso na entrega de CNHs. Segundo o órgão, no mês de novembro, mais de 66 mil carteiras foram expedidas. "A pendência de entrega no mês passado foi de 1.800 carteiras, sendo 42 referentes à primeira habilitação, ou seja, menos de 3% aguardando entrega", afirma o pronunciamento.

"Atrasos pontuais podem ocorrer em função de falhas sistêmicas mas logo solucionados. O Detran esclarece que mantém um cronograma crescente de investimentos em tecnologia de ponta e inteligência artificial com o objetivo de agilizar cada vez mais a finalização dos serviços", completou o Departamento.