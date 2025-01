Dia antes morrer, esposa de Flavinho recebeu carta da filha

Ana Paula Barbosa faleceu na madrugada desta quarta-feira, 25 - Foto: Reprodução/Instagram

Após perder a mãe na luta contra o câncer no reto, Ana Flávia, filha do cantor Flavinho, vocalista do Pagod'Art, fez uma revelação emocionante nas redes sociais nesta quarta-feira, 25. Ela contou que, sete dias antes da morte de sua mãe na madrugada deste Natal, havia escrito uma carta para ela, com palavras de encorajamento e afirmando que estaria ao seu lado durante toda a batalha.

"Mainha, te amo muito. Se depender de mim, a senhora nunca estará sozinha. Estarei sempre ao seu lado, desde a barriga. Vamos vencer", escreveu a jovem, que é filha de Ana Paula e Flavinho.

"Só te peço uma coisa: não deixe ela te vencer! A senhora é mais forte. Te amo", disse Ana Flávia, após sua mãe revelar que não teria condições de fazer uma nova quimioterapia, segundo os médicos.

Ana Paula Barbosa, esposa do cantor Flavinho e mãe de Ana Flávia, faleceu na madrugada desta quarta-feira, 25, no Hospital Aristides Maltez, em Salvador, aos 43 anos. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do pagodeiro baiano.