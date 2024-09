Dia do Cachorro-Quente: conheça 3 hot-dogs em Salvador, de tradicionais a gourmets

- Foto: Divulgação / Sr Dog’In

Nesta segunda, 9 de setembro, é celebrado o Dia do Cachorro Quente, um dos lanches mais tradicionais do mundo. O famoso ‘Hot Dog’ começou sua história em 1906, no estádio americano Polo Grounds, chegando no Brasil 20 anos depois, na cidade do Rio de Janeiro.

Para comemorar a data, o A TARDE foi conhecer três hot-dogs da capital baiana que variam de clássicos a gourmets:



Travessa’s

Considerado um dos cachorros-quente mais famosos de Salvador, o Travessa’s fica localizado no Santo Antônio, funcionando das 9h às 23h, de segunda a domingo (incluindo feriados). Apesar de possuir uma variada opção de lanches, o seu carro-chefe é o hot-dog, que une montagem simples e preço acessível.

Custando seis reais, o cachorro-quente do Travessa’s é de fabricação própria diária e se assemelha à massa de um pão delícia, sendo bem leve e adocicado: “São massas diferentes, cada uma com seu segredo”, conta Lane de Carvalho, atendente da lanchonete há 5 anos.

Hot-dogs do Travessa’s | Foto: Giulia Gazar / Ag. A TARDE

Além do pão diferenciado, os molhos também se destacam – principalmente a maionese. Produzida todos os dias no estabelecimento, ela encanta quem a experimenta, e sua receita é tida como o “segredo de estado” da casa.



O Travessa’s é uma das lanchonetes mais antigas de Salvador, abrindo as portas em 1987. Apesar da fama, eles mantêm o espírito tradicional e não realizam pedidos via delivery. O local trabalha também com a encomenda de “mini-dogs” para festas e eventos, custando R$1,75 a unidade.

Sr Dog’In

Food truck do Sr. Dog’In, na Orla da Boca do Rio | Foto: Caio Pamponét / Ag. A TARDE

Localizado no maior parque gastronômico da cidade, o Food Park da Boca do Rio, o Sr Dog’In oferece além da opção tradicional, variações gourmets de 30 centímetros, com recheios de Bacon e o carro-chefe da casa: o hot-dog maçaricado de queijo muçarela.

| Foto: Caio Pamponét / Ag. A TARDE

A consistência do pão é relativamente densa e os molhos artesanais são saborosos e incluem cheddar, maionese, barbecue, ketchup, cream cheese e mostarda. O food truck funciona das 17h às 23h, abrindo 1h mais cedo aos finais de semana. Fundada por Nadison Oliveira, de 24 anos, a marca já realizou eventos como Afropunk, Virada Salvador, Festival de Verão e Carnaval e tem outra unidade em Villas do Atlântico, atendendo também pelo Ifood.



Dogão da Dila

Unidade do Dogão da Dila no Shopping da Bahia | Foto: Caio Pamponét / Ag. A TARDE

Criada há 5 anos no fundo de uma rua em Fazenda Coutos, o Dogão da Dila foi conquistando fãs pela sua inovação, criando novos sabores à pedidos de clientes. Dentre as opções disponíveis, a lanchonete oferece variações de hot-dog com Camarão, Almôndega, Pizza, Carne Desfiada, e Frango, todos com 30 centímetros e super recheados.



Os molhos são feitos no próprio local e cada modelo de hot-dog leva acompanhamentos diferentes, como maionese verde, calabresa e vinagrete, para citar alguns.

Hot-dog de camarão do Dogão da Dila | Foto: Caio Pamponét / Ag. A TARDE

Funcionando também via Ifood e com unidades em Fazenda Couto, Paripe e no Shopping da Bahia, o Dogão da Dila funciona das 09h às 22h, chamando a atenção de quem experimenta: "Muito gostoso, sabor incrível, tamanho dá pra dividir tranquilo, o recheio é maravilhoso”, disse Vanessa Brandão, turista de Maceió que passou pela unidade do shopping.



