Dia do Jornaleiro celebra os profissionais parceiros da notícia

Valdetrudes Barbosa da Silva, ‘Dedé’, tem banca no Caminho das Árvores " - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Enquanto percorre os três quilômetros de volta para a sua casa na Pituba, Valdetrudes Barbosa da Silva, 61 anos, celebra mais uma jornada de trabalho de 12 horas, e relembra com orgulho a trajetória de 36 anos no ofício de jornaleiro. Casado e pai de um filho, Dedé, como é mais conhecido, é um dos profissionais celebrados hoje, 30 de setembro, Dia Nacional do Jornaleiro.

O baiano não esconde o amor que sente pela profissão e o prazer em estar diariamente entre jornais, livros e revistas em sua banca localizada na praça São Vicente, no Caminho das Árvores. “É um trabalho que eu faço com amor e carinho. Quando eu acordo de manhã e lembro que vou para a banca trabalhar, para mim, é uma grande satisfação. Se não tiver nada para fazer, e me perguntar: ‘você quer ficar em casa ou ir para a banca trabalhar?’, eu não penso duas vezes: quero ir pra banca, porque é onde eu me sinto bem. Tem os amigos, bater papo, jogar conversa fora, rir, fazer gozação com os amigos sobre futebol… é muito gratificante”.

Aliados

Para Rogério Santos, coordenador de Venda Avulsa do Grupo A TARDE, os profissionais são aliados indispensáveis para a disseminação da informação. “O jornaleiro vai muito mais além que um vendedor de jornal, é a conexão entre o jornal impresso e o leitor. É um parceiro importantíssimo na pulverização da notícia com credibilidade. Eles têm a disciplina e o comprometimento em levar boas ou más notícias, são motivados por proporcionarem a disseminação da informação. Sem a colaboração destes nobres parceiros não seria possível a disseminação da notícia junto aos leitores”, afirma, parabenizando, em nome das plataformas do grupo de comunicação, a todos os jornaleiros.