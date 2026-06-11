Dia dos Namorados: confira roteiros românticos para celebrar em Salvador

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ODia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, movimenta restaurantes, hotéis e espaços culturais de Salvador com programações especiais para casais que desejam comemorar a data de forma inesquecível. De jantares harmonizados e menus exclusivos a sessões de cinema à beira-mar e experiências com vista para a Baía de Todos-os-Santos, as opções são variadas. Há ainda alternativas para quem prefere celebrar a solteirice ou conhecer novas pessoas.

Confira alguns dos principais eventos e experiências preparados para a data na capital baiana:

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Cinema à beira-mar no Blue Praia

O Blue Praia promove uma edição especial do CineBlue no dia 12 de junho, a partir das 20h. O filme escolhido pelo público foi a comédia romântica Como Perder um Homem em 10 Dias, estrelada por Kate Hudson e Matthew McConaughey.

A proposta une cinema ao ar livre, ambiente decorado com mantas, camas e redes flutuantes, além de iluminação à luz de velas. O ingresso inclui welcome drink e pipoca, além de apresentações da cantora May Sol e da acrobata aérea Gio. Os ingressos custam R$ 180 por pessoa e estão disponíveis para compra online pela Ticketmaker.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Allê Varanda oferece almoço e jantar com vista para a Baía

No Santo Antônio Além do Carmo, o Allê Varanda Bar preparou duas experiências exclusivas para o Dia dos Namorados: almoço e jantar.

Com música ao vivo, decoração temática e menu em cinco etapas, a experiência inclui opções como burrata com pesto aromático, camarões marinados em cítricos, massas com frutos do mar e sobremesas compartilhadas. O almoço custa R$ 550 por casal, enquanto o jantar sai por R$ 580.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Para garantir a experiência, basta entrar em contato com o Allê Varanda Bar pelo WhatsApp – (71) 99660-4487 – e informar o horário de preferência.



Cork Wine Lab estreia jantar harmonizado para casais

Recém-inaugurado na Pituba, o Cork Wine Lab realiza seu primeiro Dia dos Namorados com um jantar harmonizado em cinco tempos.

O cardápio criado pela chef Patrícia Veiga inclui tartare de salmão, mini-hambúrguer de mignon, arroz caldoso de cupim, conchiglione de polvo ao limone e sobremesas inspiradas em sabores afetivos. Cada etapa será acompanhada por uma taça de vinho especialmente selecionada.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Jota Gastronomia cria menu inspirado em músicas românticas

No Rio Vermelho, o chef Jota Moraes transformou clássicos da música romântica brasileira em um jantar temático de cinco etapas.

Canções de Peninha, Roberto Carlos, Djavan, Teatro Mágico e Roupa Nova inspiram os pratos da noite, que será embalada por apresentações de violino. Os pacotes para casal variam entre R$ 394 e R$ 794, com diferentes opções de bebidas inclusas.

Foto: Reprodução/Redes sociais

A reserva pode ser feita por meio do telefone/WhatsApp: 71 – 99962.5899.



Principote terá jantar exclusivo à beira-mar

Localizado na Praia do Buracão, o Principote preparou um jantar especial em quatro etapas para celebrar a data.

Entre os destaques estão o polvo grelhado com purê de castanha, filé mignon ao vinho do Porto e risoto de crustáceos com lagosta. O valor é de R$ 350 por pessoa, mediante reserva antecipada.

Foto: Reprodução/Redes sociais

As reservas podem ser realizadas antecipadamente por meio do link disponível no perfil oficial do restaurante: @@principote_salvador. As vagas são limitadas.

Bistrô Casa Tua aposta em história de amor dos chefs

O Bistrô Casa Tua, comandado pelo casal de chefs Erika Peleteiro e Helder Dantas, criou um menu degustação em cinco tempos inspirado na própria trajetória do casal.

Com pratos de inspiração francesa, a experiência inclui lagosta grelhada, filé mignon com emulsão de manteiga e uma sobremesa de chocolate, caramelo e flor de sal. O jantar custa R$ 350 por pessoa.

Foto: Reprodução/Redes sociais

As reservas já estão abertas e podem ser feitas diretamente com o restaurante: @bistrocasatua.



Hotel Deville aposta em hospedagem romântica e jantar exclusivo

Em Itapuã, o Hotel Deville Prime Salvador preparou um pacote especial que inclui hospedagem com decoração temática, flores, chocolates, espumante, café da manhã e jantar romântico.

O jantar também será aberto ao público externo mediante reserva antecipada. O menu em cinco tempos, assinado pelo chef Diogo Calegari, terá pratos como filé mignon em crosta de pistache com risoto de cogumelos selvagens e sobremesa de mille-feuille de baunilha com frutas vermelhas. O valor é de R$ 340 por pessoa, mais taxa de serviço.

As reservas para o jantar podem ser feitas diretamente na recepção do hotel ou pela plataforma Sympla.



Foto: Reprodução/Redes sociais

Sambaiana leva romantismo ao Pelourinho

Para quem prefere celebrar ao som da música, a banda Sambaiana fará um show especial no Largo da Tieta, no Pelourinho.

A apresentação promete reunir sucessos autorais, releituras e canções que dialogam com o clima romântico da data.

“Fazer show no Pelourinho é sempre muito simbólico pra gente, porque existe uma conexão muito forte com a cultura, com a música e com a história da Bahia. E estar ali justamente no Dia dos Namorados deixa tudo ainda mais especial. Vai ser uma noite para cantar, dançar e celebrar os bons encontros da vida”, destaca Ju Moraes,

Foto: Reprodução/Redes sociais

Opção para solteiros: Noite dos Desnamorados

Nem só de casais vive o Dia dos Namorados. A Ocupação Côro Comeu, no Café-Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha, promove a inédita Noite dos Desnamorados.

Com entrada gratuita, a festa contará com discotecagem, performances artísticas e intervenções culturais voltadas para quem está solteiro, saiu recentemente de um relacionamento ou apenas deseja conhecer novas pessoas. A proposta é celebrar o amor em suas múltiplas formas, sem rótulos e sem clichês.

Com programação que vai da gastronomia à música, passando por hospedagens temáticas e eventos culturais, Salvador oferece alternativas para todos os perfis neste Dia dos Namorados, dos casais apaixonados aos que preferem celebrar a própria companhia.