Dicas do Detran: saiba como escapar de golpes em leilões de carros

Leilões são oportunidades, mas podem se transformar em armadilha - Foto: Divulgação | PRF-BA

Com o aumento dos leilões mensais promovidos pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), os golpistas têm se aproveitado para enganar cidadãos interessados em arrematar veículos por valores abaixo do mercado. A abordagem das quadrilhas costuma ser feita por meio de e-mails, SMS’s, aplicativos de mensagens ou com o impulsionamento de anúncios fake nas redes sociais.

Felipe Lira, empresário, quase se tornou uma dessas vítimas quando conheceu o site falso por meio de um anúncio patrocinado no Instagram.

“Em nenhum momento achei que fosse um golpe pois estava tudo muito bem feito, porém notei algumas diferenças que me chamaram atenção, já que participei de leilões oficiais do Detran-BA”, contou Felipe. Após se cadastrar e enviar documentos, ele foi ao endereço indicado — um pátio verdadeiro do Detran-BA —, mas descobriu que tudo não passava de uma farsa.

Segundo o Detran-BA, esse tipo de golpe se tornou comum, e a ouvidoria do órgão registra diversas denúncias mensais.

Em um caso recente, 26 pessoas caíram em um golpe num só dia e uma delas pagou R$ 17.420 antes de perceber que havia sido enganada. Para dificultar a atuação dos criminosos, o setor de TI do órgão tenta identificar sites falsos, mas muitos são hospedados fora do país, o que dificulta sua remoção.

Links falsos

Os golpistas criam sites falsos de leilão que simulam o ambiente dos leilões oficiais, divulgando informações verídicas, como o CNPJ do Detran e o endereço de pátios de veículos, e oferecem vantagens atrativas, como IPVA pago e descontos de até 60% do valor de mercado.

“Esses sites tentam passar a sensação de segurança, mas utilizam contatos e links falsos. Após o cadastro, as vítimas são informadas de que seu lance foi vencedor e são pressionadas a efetuar o pagamento rapidamente para não ‘perder a oportunidade’”, pontua Júlia Sanches, presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA.

Ivana Montenegro, leiloeira pública oficial credenciada, ressalta que sites fraudulentos afetam a confiança dos cidadãos nos leilões legítimos, afastando possíveis compradores.

“Muita gente acaba desistindo de participar de leilões legítimos por medo de serem enganados porque muitas vezes sabem de pessoas que já caíram no golpe e ficam com medo de cair também. Então o impacto é duplo, afetando tanto a credibilidade dos leiloeiros quanto o acesso das pessoas a oportunidades reais de negócios”.

A leiloeira informa que têm se esforçado para derrubar os sites fraudulentos por vias judiciais, além de educar o consumidor sobre como identificar um site autêntico e verificar o credenciamento do leiloeiro.

Evite cair no golpe

Para não cair nesse tipo de golpe, a Comissão de Leilão orienta: acesse sempre o site oficial do Detran-BA ou do Governo do Estado, os sites oficiais têm a extensão “ba.gov.br”. Leia o edital completo do leilão no site do Detran-BA, onde se detalha informações como o nome e matrícula do leiloeiro, data e local do leilão, e contatos de apoio.

Evite “ofertas imperdíveis”, pois em um leilão verdadeiro, há disputa entre interessados, e o valor do lote é determinado pelos lances, então desconfie de anúncios que prometem valores fixos e preços muito abaixo do mercado. Por fim, para participar de um leilão oficial, é necessário se cadastrar e fornecer documentação. Durante o leilão, as disputas são transmitidas ao vivo, o que não ocorre em sites falsos.

Felipe Lira, que evitou o prejuízo por pouco, recomenda que interessados em leilões procurem apenas fontes oficiais. “Fiquei bastante tenso pois por pouco poderia perder uma boa quantia em dinheiro. Após perceber que se tratava de um golpe fui prestar queixa pois eles estão em posse de alguns documentos pessoais que solicitaram para fazer o cadastro no site falso”, revela.

Se você foi vítima de um golpe, registre um Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes (DREOF) e entre em contato com o banco para tentar bloquear o valor transferido. O Detran-BA orienta que denúncias sobre sites fraudulentos também sejam registradas para que sejam encaminhadas à polícia.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela