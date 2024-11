Dois mortos e quatro presos: conheça integrantes do CV pegos em operação

Integrantes da facção Comando Vermelho foram alcançados durante a Operação Rota Segura - Foto: Reprodução redes sociais

O saldo final da 'Operação Rota Segura', deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 31, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi de seis integrantes do Comando Vermelho (CV) capturados. Dois deles 'foram de base', enquanto os demais acabaram presos pela polícia.

Entre os integrantes da facção que foram mortos, estão Luís Fernando Umbelino dos Santos, vulgo 'Tonelada', e Raique Machado Oliveira da Silva, o 'Ted'. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os dois atiraram contra as equipes durante cumprimentos de mandados. Houve revide e eles acabaram feridos, não resistindo aos disparos.

Já entre os suspeitos que foram detidos na mesma operação estão Alex de Oliveira Santos, vulgo 'Arraiá', Diélio Cardoso dos Santos, o Diélio, Gabriel dos Santos Costa, conhecido como 'Gabrielzinho', e Igor Nascimento Teixeira, o Igor.

Abaixo, o Portal MASSA! detalha a ficha criminosa de cada um dos elementos alcançados na operação.

Luís Fernando Umbelino dos Santos, o 'Tonelada', era responsável por repassar armas para o CV atacar viaturas e rivais, sendo um dos alvos prioritários da polícia. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

| Foto: Reprodução redes sociais

Já Raique Machado Oliveira da Silva, o 'Ted', não tinha passagem pela polícia até então, mas gostava de tirar onda de 'vida loka' nas redes sociais. Ele postava fotos exaltando facções e exibindo armas. Assim como Tonelada, entrou em confronto com a polícia e não resistiu aos ferimentos.

| Foto: Reprodução redes sociais

Na posse de ambos foram encontrada armas, munições e drogas.

Integrantes detidos

Alex de Oliveira Santos, o 'Arraiá', foi preso após fazer a própria família refém em uma casa no bairro Santa Cruz. Após cerca de 45 minutos de tensão, ele se entregou à polícia e foi conduzido à Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O elemento tinha mandado de prisão por homicídio e portava uma pistola, granada, carregador, munições e drogas.

| Foto: Reprodução redes sociais

Outro detido, Diélio Cardoso dos Santos tinha mandado de prisão também por homicídio. Ele foi preso na mesma ação que os demais comparsas, mas não foi detalhado se portava itens ilícitos no momento da captura.

| Foto: Reprodução redes sociais

Já o terceiro bandido foi localizado em Serra Verde, no Nordeste de Amaralina. Ele estava 'malocado' na região quando foi encurralado pelos agentes e algemado. Este é Gabriel dos Santos Costa, o 'Gabrielzinho', que tinha mandados de prisão por tráfico de drogas e roubo.

Preso em flagrante e com passagens por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo, Igor Nascimento Teixeira, o Igor, também era conhecido por exibir armas nas redes sociais. O 'amostradinho' foi detido com uma pistola, carregador, munições e drogas.