Dom Sérgio comemora jubileu de prata com missa no Centro Histórico

O Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, celebra seus 25 anos de ordenação episcopal nesta terça-feira, 11. A missa em ação de graças pelo jubileu de prata será realizada às 10h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador.

Natural do interior de São Paulo, o líder religioso iniciou a trajetória sacerdotal em 1984 e foi nomeado bispo auxiliar de Fortaleza em 2001. Antes de assumir a arquidiocese soteropolitana, foi arcebispo de Teresina e Brasília, além de ter presidido a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entre 2015 e 2019.

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Criado cardeal pelo Papa Francisco em 2016, assumiu a Arquidiocese de Salvador em 2020. Atualmente, Dom Sérgio concilia a liderança pastoral na capital baiana com a atuação direta no Vaticano, sendo o único brasileiro no Conselho de Cardeais que assessora o Papa Leão XIV.

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