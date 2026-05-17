Dono de prédio que desabou em Salvador foi alertado de riscos, diz Codesal

- Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O prédio de quatro pavimentos que desabou na localidade da Baixa das Pedrinhas, no bairro de Luís Anselmo, resultando na morte de três trabalhadores, não possuía nenhum histórico de denúncias ou vistorias registradas na Defesa Civil de Salvador (Codesal). A informação foi revelada pelo diretor do órgão, Adriano Silveira, após consulta ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SGDC), em entrevista ao MASSA!.

De acordo com o diretor, o cenário real não bate com os relatos colhidos pelas equipes em campo. Moradores da área afirmaram que o imóvel já apresentava graves vícios de construção, como rachaduras e afundamento da estrutura, há mais de dois anos.

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O proprietário do edifício teria sido alertado sobre os riscos e, em vez de acionar os órgãos públicos, contratou o mestre de obras e dois ajudantes (as três vítimas que faleceram) para tentar realizar uma reforma por conta própria.

O foco da Defesa Civil é prevenção. É fundamental que as famílias, caso tenham alguma situação análoga a essa, entrem em contato. Adriano Silveira, diretor da Codesal

"É fundamental a gente preservar o mais precioso, que são vidas humanas. Não adianta, nesse momento, estar preocupado com bens materiais e depois ter uma situação como essa de perder três vidas", alertou Adriano Silveira.

Cinco imóveis evacuados no entorno

Por conta do colapso da estrutura, a Codesal evacuou preventivamente cinco imóveis vizinhos desde a tarde de sábado (16). Engenheiros e arquitetos do município aguardam a remoção total dos entulhos para avaliar se as estruturas próximas ao imóvel desabado foram abaladas e se serão liberadas para o retorno dos moradores ou indicadas para demolição.

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A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) atua no local com maquinário pesado para limpar a via.

Sempre realiza cadastros e distribui auxílios

Na frente de assistência social, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) informou que já prestou acolhimento a 12 famílias, totalizando 32 pessoas afetadas pelo desastre.

Dênio Primo,subsecretário da pasta, detalhou as medidas emergenciais adotadas, com o envio de um caminhão de donativos para uma escola da região.

Doações materiais: Entrega de 11 cestas básicas, 17 colchões, 14 cobertores, 17 lençóis, 15 toalhas, 14 travesseiros, 14 fronhas e 14 kits de higiene.

Auxílio Financeiro e Moradia: Liberação do auxílio-aluguel e de um auxílio emergencial no valor de três salários mínimos (pago em cota única) para as duas famílias que perderam todos os seus bens no desabamento.

Auxílio-Funeral: O benefício foi concedido para duas das vítimas fatais; a terceira foi sepultada por parentes no município de Conceição da Feira, no interior do estado.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, manifestou solidariedade aos familiares em nota oficial e reforçou que a prioridade total da gestão municipal segue sendo o suporte e a assistência integral às vítimas e seus parentes. Confira a nota na íntegra:

Uma tragédia muito triste o desabamento de um edifício em Luiz Anselmo. Neste momento de dor e angústia, quero manifestar minha solidariedade a todos os atingidos, especialmente aos familiares da vítima fatal confirmada e das pessoas que seguem desaparecidas.

Desde os primeiros instantes da ocorrência, mobilizamos todas as nossas equipes da prefeitura para dar suporte às operações de resgate e atendimento às vítimas. A Codesal acompanha a situação no local de forma permanente.

Também acionamos a Secretaria de Manutenção da Cidade, que encaminhou equipamentos para auxiliar na retirada dos escombros, além da Secretaria de Promoção Social, que já presta atendimento às famílias afetadas por meio das equipes de abordagem social e suporte emergencial.

Nossa prioridade absoluta neste momento é apoiar as equipes de busca e garantir toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares.

Seguimos acompanhando cada etapa dessa ocorrência com atenção total, oração e esperança. Que Deus conforte os familiares e proteja todos os profissionais envolvidos neste difícil trabalho de resgate.”