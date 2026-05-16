Sobe para três o número de mortos por desabamento em Salvador

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- Foto: Divulgação / CBPM-BA

O Corpo de Bombeiros da Bahia (CBPM) confirmou na madrugada deste domingo, 17, o resgate da terceira vítima do desabamento de um prédio residencial na região da Baixa das Pedrinhas, em Salvador.

O corpo foi encontrado às 3h e o óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Políci Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

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Outras duas pessoas não resistiram aos ferimentos e três pessoas foram resgatadas com vida ainda no sábado, 16.

Ao menos 30 bombeiros militares atuaram na ocorrência. Um cachorro da corportação também foi utilizado nas buscas. Equipes da Polícia Civil, Militar, Defesa Civil e SAMU deram assistência na ocorrência.

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) foi acionada e está encaminhando ao local uma retroescavadeira, que irá auxiliar nos trabalhos de remoção de escombros, etapa essencial para o avanço das operações e a desobstrução da área.

De acordo com informações iniciais apuradas no local pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel encontrava-se em processo de reforma no momento do ocorrido.

Haviam seis pessoas no interior da edificação no momento do desabamento.Três delas, sendo um homem, uma mulher e uma criança, conseguiram sair sem ferimentos graves, outras duas pessoas morreram.

Acompanhamento

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE) também foi acionada e já encaminhou equipes de abordagem social para atendimento às famílias envolvidas. Representantes da Prefeitura-Bairro da região acompanham de perto a ocorrência, prestando apoio às demandas emergenciais.

A Codesal informou que os trabalhos técnicos de vistoria e análise estrutural detalhada somente poderão ser realizados após a conclusão das etapas de busca, retirada de escombros e liberação segura do local pelas equipes de resgate.

Posteriormente, serão realizados estudos técnicos para avaliação da integridade estrutural dos imóveis vizinhos, com foco em aproximadamente cinco edificações circunvizinhas, a fim de verificar possíveis riscos, danos estruturais e a necessidade de adoção de medidas preventivas ou emergenciais.

A área permanece isolada para garantir a segurança das equipes envolvidas e da população do entorno.

Desabamento

Um imóvel desabou e causou a morte de uma pessoa, no final da tarde deste sábado, 16, na rua Baixa das Pedrinhas, no bairro Luiz Anselmo, na região de Brotas, em Salvador.

De acordo com informações da Codesal ao portal A TARDE, o acidente teria acontecido por volta das 17h. Ainda não se sabe o que teria causado o desabamento.