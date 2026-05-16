Jerônimo lamenta morte em desabamento em Salvador e mobiliza equipes

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Governador mobilizou equipes para atender a ocorrência. - Foto: GOVBA / Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues lamentou o desabamento ocorrido na noite deste sábado, 16, na região da Baixa das Pedrinhas, em Salvador. Até o momento, três vítimas foram resgatadas com vida e uma pessoa morreu em decorrência dos ferimentos. Uma das vítimas resgatadas foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebe atendimento médico.

Jerônimo reiterou o compromisso do Governo do Estado com o atendimento às vítimas e suporte às famílias atingidas.

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“Determinei de imediato a mobilização dos órgãos estaduais para atendimento às vítimas e apoio às famílias atingidas. Toda a estrutura do Estado está à disposição para garantir o resgate com agilidade e cuidado. Estamos acompanhando a situação em tempo real”, afirmou o governador.

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanecem no local realizando buscas por duas pessoas desaparecidas. Ao todo, 28 bombeiros participam da operação, que conta ainda com o apoio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da Polícia Militar da Bahia (PMBA), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Defesa Civil de Salvador.

De acordo com informações da Codesal ao portal A TARDE, o acidente teria acontecido por volta das 17h. Ainda não se sabe o que teria causado o desabamento.