Rodoviários podem parar Salvador; veja o que está em jogo

Rodoviários aprovam estado de greve e Salvador entra em alerta - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Os rodoviários de Salvador aprovaram estado de greve e já admitem a possibilidade de paralisação do transporte público nos próximos dias após a primeira reunião de mediação da Campanha Salarial 2026 terminar sem acordo na sexta-feira, 15.



O encontro entre representantes dos trabalhadores e empresários foi mediado pela Superintendência Regional do Trabalho, mas, segundo o sindicato, não houve avanço nas negociações. Uma nova rodada foi marcada para terça-feira, 19, e, caso o impasse continue, a greve poderá ser deflagrada já na próxima sexta-feira, 22.



Segundo apuração do portal A TARDE, a paralisação total do sistema passou a ser considerada pela categoria diante da resistência do setor patronal em atender às reivindicações apresentadas.



“O setor patronal manteve uma postura intransigente e chegou ao absurdo de afirmar que não tem a mínima condição de aceitar nenhuma pauta dos trabalhadores neste ano”, afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo.

O que os rodoviários estão reivindicando?

A campanha salarial da categoria envolve reajuste salarial e mudanças nas condições de trabalho. Entre os principais pontos apresentados pelo sindicato estão:

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reposição da inflação com 5% de ganho real;

aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;

redução da jornada diária para seis horas;

revisão da chamada “carta horária”;

melhores condições de trabalho;

gratuidade no transporte;

estabilidade pré-aposentadoria;

implantação de turnos fixos e troca de linha;

gratificação em grandes eventos;

prêmio de assiduidade;

complemento do plano de saúde;

implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

implantação de day off.

Segundo o sindicato, a categoria não aceitará propostas que representem retirada de direitos ou retrocessos trabalhistas.

Estado de greve não significa paralisação imediata

Apesar da aprovação do estado de greve em assembleia realizada na quinta-feira, 14, os rodoviários afirmam que ainda tentam evitar uma paralisação geral. O presidente do sindicato explicou que o estado de greve funciona como uma etapa legal anterior à possível interrupção das atividades.



“A intenção da comissão de negociação não é a greve, porque ela não é boa para os trabalhadores e não é boa para a população”, disse Fábio Primo.

O diretor de Comunicação do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a assembleia autorizou a comissão de negociação a definir uma eventual paralisação caso não haja avanço nas próximas reuniões.

Entenda os principais pontos da campanha salarial

O reajuste salarial segue como uma das principais pautas da categoria. Os trabalhadores pedem reposição integral da inflação acumulada no período mais 5% de ganho real.



Outro ponto central envolve o ticket alimentação. Atualmente, os rodoviários recebem 26 tickets no valor de R$ 28. A proposta do sindicato prevê aumento para 30 tickets mensais de R$ 35.



A redução da jornada diária para seis horas também aparece entre as reivindicações prioritárias. Segundo os dirigentes sindicais, as atuais escalas têm provocado desgaste físico e mental nos trabalhadores.



A categoria também cobra mudanças na chamada “carta horária”, responsável pela organização das escalas e horários de circulação dos ônibus. O sindicato reclama do excesso de horas extras e das longas jornadas, principalmente nos fins de semana.

Prefeitura tenta mediar impasse

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que acompanha as negociações, mas ressaltou que o acordo depende diretamente de trabalhadores e empresários.



“Todo trabalhador quer ter um ganho real. Por outro lado, as empresas colocam a dificuldade de conceder reajuste acima da inflação”, declarou.



Segundo Bruno, caso não haja entendimento, o conflito poderá seguir para dissídio coletivo na Justiça do Trabalho.



Já a Integra informou ao portal A TARDE que as negociações foram retomadas e seguem sendo acompanhadas pela Superintendência Regional do Trabalho.

Greve pode acontecer na próxima semana

O sindicato afirma que continuará tentando construir um acordo antes de qualquer paralisação, mas admite que o cenário ficou mais tenso após a reunião sem avanços desta sexta-feira.



A expectativa agora gira em torno da nova rodada de negociação marcada para terça-feira, 19. Caso não haja proposta considerada satisfatória pela categoria, Salvador poderá enfrentar uma nova greve de ônibus já na próxima sexta-feira, 22.