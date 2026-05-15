SALVADOR
Reunião termina sem acordo e rodoviários ampliam ameaça de greve em Salvador
Nova rodada de negociação acontece na semana que vem
A primeira reunião de mediação da Campanha Salarial 2026 dos rodoviários terminou sem acordo na manhã desta sexta-feira, 15, em encontro mediado pela Superintendência Regional do Trabalho. A negociação ocorreu após duas assembleias extraordinárias realizadas na quinta-feira, 14, quando os trabalhadores aprovaram estado de greve diante do impasse nas tratativas com os empresários.
Segundo o Sindicato dos Rodoviários, não houve avanço nas discussões sobre as reivindicações apresentadas pela categoria. O presidente da entidade, Fábio Primo, criticou a postura do setor patronal durante a mediação.
“Primeira reunião de mediação da Campanha Salarial 2026 e saímos de lá sem qualquer avanço.”
Ainda de acordo com o sindicalista, os empresários afirmaram não ter condições de atender às demandas dos trabalhadores neste momento.
“Infelizmente, o setor patronal manteve uma postura intransigente e chegou ao absurdo de afirmar que “não tem a mínima condição de aceitar nenhuma pauta dos trabalhadores neste ano”.”
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Entre as principais reivindicações da categoria estão:
- reposição da inflação com 5% de ganho real;
- aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação;
- redução da jornada diária para seis horas;
- revisão da chamada “carta horária”;
- melhores condições de trabalho;
- gratuidade no transporte;
- estabilidade pré-aposentadoria;
- implantação de turnos fixos e troca de linha;
- gratificação em grandes eventos;
- prêmio de assiduidade;
- complemento do plano de saúde;
- implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- implantação de day off.
O sindicato afirma que não aceitará propostas que retirem direitos ou representem retrocessos para a categoria.
“Não aceitaremos retirada de direitos e nem retrocessos nas conquistas da nossa categoria. Tampouco propostas que não contemple a pauta dos trabalhadores.”
Uma nova rodada de negociação está marcada para a próxima terça-feira, 19. Caso o impasse permaneça, Salvador poderá enfrentar uma greve dos rodoviários já na sexta-feira, 22.
O portal A TARDE apurou, com exclusividade, que a paralisação poderá ser deflagrada caso os empresários não apresentem avanços nas negociações durante o próximo encontro entre as partes.