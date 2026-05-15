Reunião termina sem acordo e rodoviários ampliam ameaça de greve em Salvador

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Ônibus do transporte público de Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A primeira reunião de mediação da Campanha Salarial 2026 dos rodoviários terminou sem acordo na manhã desta sexta-feira, 15, em encontro mediado pela Superintendência Regional do Trabalho. A negociação ocorreu após duas assembleias extraordinárias realizadas na quinta-feira, 14, quando os trabalhadores aprovaram estado de greve diante do impasse nas tratativas com os empresários.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, não houve avanço nas discussões sobre as reivindicações apresentadas pela categoria. O presidente da entidade, Fábio Primo, criticou a postura do setor patronal durante a mediação.

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“Primeira reunião de mediação da Campanha Salarial 2026 e saímos de lá sem qualquer avanço.”

Ainda de acordo com o sindicalista, os empresários afirmaram não ter condições de atender às demandas dos trabalhadores neste momento.

“Infelizmente, o setor patronal manteve uma postura intransigente e chegou ao absurdo de afirmar que “não tem a mínima condição de aceitar nenhuma pauta dos trabalhadores neste ano”.”

Entre as principais reivindicações da categoria estão:

reposição da inflação com 5% de ganho real;

aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação;

redução da jornada diária para seis horas;

revisão da chamada “carta horária”;

melhores condições de trabalho;

gratuidade no transporte;

estabilidade pré-aposentadoria;

implantação de turnos fixos e troca de linha;

gratificação em grandes eventos;

prêmio de assiduidade;

complemento do plano de saúde;

implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

implantação de day off.

O sindicato afirma que não aceitará propostas que retirem direitos ou representem retrocessos para a categoria.

“Não aceitaremos retirada de direitos e nem retrocessos nas conquistas da nossa categoria. Tampouco propostas que não contemple a pauta dos trabalhadores.”

Uma nova rodada de negociação está marcada para a próxima terça-feira, 19. Caso o impasse permaneça, Salvador poderá enfrentar uma greve dos rodoviários já na sexta-feira, 22.

O portal A TARDE apurou, com exclusividade, que a paralisação poderá ser deflagrada caso os empresários não apresentem avanços nas negociações durante o próximo encontro entre as partes.