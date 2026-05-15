Porto da Barra terá fiscalização com câmeras e boias para separar lanchas

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Porto da Barra - Foto: Pedro Moraes/GOVBA

O Porto da Barra irá ganhar um novo monitoramento marítimo para fiscalizar a área de banhistas. O projeto da Prefeitura de Salvador tem como objetivo instalar uma faixa de boias no mar para separar a área de banho das embarcações e câmeras para fiscalização.

A medida, planejada pela Secretaria Municipal do Mar (Semar), teve o pregão eletrônico homologado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge). A próxima fase será a assinatura do contrato com a empresa responsável pela instalação do sistema.

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Como funciona o projeto?

As boias serão instaladas entre 80 e 100 metros da faixa de areia, permitindo um parâmetro único para os banhistas. Nesse espaço, não será permitida a circulação de lanchas, motos aquáticas ou outras embarcações próximas à área de banho.

O Porto da Barra foi a primeira praia a receber o projeto em Salvador. A gestão municipal tem como objetivo expandir a iniciativa para outras praias da capital.

Além disso, o projeto prevê o monitoramento marítimo em conjunto com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit). As imagens serão compartilhadas com a Capitania dos Portos e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

A iniciativa também inclui a instalação de poitas de concreto e barreiras, além da requalificação da rampa do Forte de Santa Maria. No local, haverá acesso organizado para pequenas embarcações, canoas e práticas esportivas.

Espaço para banhistas

A praia possui um histórico recente de embarcações que invadem o espaço destinado aos banhistas. O mesmo ocorre em praias como Praia da Ribeira e Praia da Boa Viagem.

De acordo com a secretária do Mar de Salvador, Maria Eduarda Lomanto, o objetivo é “garantir que todos possam aproveitar esse espaço com mais segurança, responsabilidade e respeito ao mar”.

“Estamos falando de uma das praias mais emblemáticas e frequentadas da cidade, que recebe diariamente moradores, turistas, esportistas e embarcações”, afirmou a secretária.