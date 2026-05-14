Greve de ônibus já tem data para acontecer em Salvador; saiba quando

Ônibus já estão deixando as garagens mobilizadas - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

A greve de ônibus em Salvador já tem uma data prevista para acontecer caso não haja acordo nas próximas rodadas de negociação entre rodoviários e empresários do transporte público.

O portal A TARDE apurou, com exclusividade, que a paralisação poderá ser deflagrada na sexta-feira da próxima semana, dia 22 de maio, caso os empresários não apresentem avanços nas negociações sobre as demandas da categoria.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em assembleias realizadas em dois turnos nesta quinta-feira, 14, o Sindicato dos Rodoviários já aprovou o estado de greve, etapa em que os trabalhadores iniciam os trâmites legais necessários antes de uma possível paralisação geral.

Mediação com a SRTE

Nesta sexta-feira, 15, os representantes da categoria participarão de uma reunião às 10h com os empresários, sob mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na tentativa de destravar o impasse nas negociações.

“A assembleia foi realizada e o estado de greve aprovado em dois turnos hoje. Também teremos amanhã a mediação na Superintendência Regional do Trabalho. Acredito que a força da categoria e, pela experiência que a gente tem, os empresários devem apresentar algum número na mesa amanhã. Eu espero, de coração, que isso aconteça. Caso não aconteça, espero pelo menos que a gente saia de lá com outra mediação marcada”, afirmou o diretor do sindicato, Fábio Primo, em entrevista ao portal A TARDE.

Segundo Fábio, apesar da possibilidade de greve já estar sendo discutida, esse não é o desejo da categoria.

“Nesse momento, não é isso que nós queremos, mas, se for necessário para destravar a falta de negociação, faremos. Estamos na expectativa de que amanhã os empresários apresentem uma proposta, uma contraproposta para a gente, para de fato começar a negociar, porque até o momento eles não mostraram respeito com os trabalhadores.”

Ao portal A TARDE, a Integra informou que as negociações estavam paralisadas, mas serão retomadas a partir desta sexta-feira durante a reunião mediada pela SRTE.

Diferença entre greve e estado de greve

Estado de greve e greve não significam a mesma coisa. O estado de greve funciona como uma etapa anterior à paralisação, quando a categoria inicia os procedimentos legais e mantém mobilizações enquanto aguarda avanços nas negociações.

“O estado de greve é uma ferramenta estatutária da categoria, prevista no estatuto. Ainda deve ser publicado um novo edital de 72 horas e vamos aguardar a reunião de amanhã na Superintendência”, explicou o diretor sindical Daniel Mota.

Segundo os rodoviários, caso a greve seja confirmada, a responsabilidade pelo impasse será dos empresários do transporte.

Campanha salarial

A campanha salarial da categoria tem como principais pautas um reajuste de 5% acima da inflação e mudanças nas condições de trabalho. Entre as principais reivindicações estão:

reposição da inflação com 5% de ganho real;

aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação;

redução da jornada diária para seis horas;

revisão da chamada “carta horária”;

melhores condições de trabalho.

Além das pautas prioritárias, os trabalhadores também reivindicam: