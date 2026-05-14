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Greve de ônibus já tem data para acontecer em Salvador; saiba quando
Portal A TARDE apurou o dia que começará a greve se não houver acordo nas negociações
A greve de ônibus em Salvador já tem uma data prevista para acontecer caso não haja acordo nas próximas rodadas de negociação entre rodoviários e empresários do transporte público.
O portal A TARDE apurou, com exclusividade, que a paralisação poderá ser deflagrada na sexta-feira da próxima semana, dia 22 de maio, caso os empresários não apresentem avanços nas negociações sobre as demandas da categoria.
Em assembleias realizadas em dois turnos nesta quinta-feira, 14, o Sindicato dos Rodoviários já aprovou o estado de greve, etapa em que os trabalhadores iniciam os trâmites legais necessários antes de uma possível paralisação geral.
Mediação com a SRTE
Nesta sexta-feira, 15, os representantes da categoria participarão de uma reunião às 10h com os empresários, sob mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na tentativa de destravar o impasse nas negociações.
“A assembleia foi realizada e o estado de greve aprovado em dois turnos hoje. Também teremos amanhã a mediação na Superintendência Regional do Trabalho. Acredito que a força da categoria e, pela experiência que a gente tem, os empresários devem apresentar algum número na mesa amanhã. Eu espero, de coração, que isso aconteça. Caso não aconteça, espero pelo menos que a gente saia de lá com outra mediação marcada”, afirmou o diretor do sindicato, Fábio Primo, em entrevista ao portal A TARDE.
Segundo Fábio, apesar da possibilidade de greve já estar sendo discutida, esse não é o desejo da categoria.
“Nesse momento, não é isso que nós queremos, mas, se for necessário para destravar a falta de negociação, faremos. Estamos na expectativa de que amanhã os empresários apresentem uma proposta, uma contraproposta para a gente, para de fato começar a negociar, porque até o momento eles não mostraram respeito com os trabalhadores.”
Ao portal A TARDE, a Integra informou que as negociações estavam paralisadas, mas serão retomadas a partir desta sexta-feira durante a reunião mediada pela SRTE.
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Diferença entre greve e estado de greve
Estado de greve e greve não significam a mesma coisa. O estado de greve funciona como uma etapa anterior à paralisação, quando a categoria inicia os procedimentos legais e mantém mobilizações enquanto aguarda avanços nas negociações.
“O estado de greve é uma ferramenta estatutária da categoria, prevista no estatuto. Ainda deve ser publicado um novo edital de 72 horas e vamos aguardar a reunião de amanhã na Superintendência”, explicou o diretor sindical Daniel Mota.
Segundo os rodoviários, caso a greve seja confirmada, a responsabilidade pelo impasse será dos empresários do transporte.
Campanha salarial
A campanha salarial da categoria tem como principais pautas um reajuste de 5% acima da inflação e mudanças nas condições de trabalho. Entre as principais reivindicações estão:
- reposição da inflação com 5% de ganho real;
- aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação;
- redução da jornada diária para seis horas;
- revisão da chamada “carta horária”;
- melhores condições de trabalho.
Além das pautas prioritárias, os trabalhadores também reivindicam:
- gratuidade no transporte;
- estabilidade pré-aposentadoria;
- turnos fixos e troca de linha;
- gratificação em grandes eventos;
- prêmio de assiduidade;
- complemento do plano de saúde;
- implantação de PLR e day off.