Arena Multiuso de Salvador já está com mais de 60% das obras concluídas

Intervenção está em fase estrutural avançada, com pavimentos e arquibancadas sendo erguidos - Foto: Adam Vidal / Secom PMS

As obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, equipamento público que está sendo construído na orla da Boca do Rio, em Salvador, já estão 63% concluídas. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi até o local nesta quinta-feira, 14, para realizar uma vistoria no espaço, que tem previsão para ser entregue em outubro deste ano.

| Foto: Adam Vidal / Secom PMS

Durante a visita, o prefeito acompanhou o andamento das intervenções no canteiro de obras ao lado do superintendente da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Orlando Castro, além de outros gestores municipais. A intervenção está em fase estrutural avançada, com pavimentos e arquibancadas sendo erguidos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bruno Reis destacou que a gestão municipal tem acompanhado de perto a execução do projeto para garantir o cumprimento do cronograma:

É uma obra grandiosa, que estou acompanhando de perto para acelerarmos a entrega. Temos cobrado da empresa responsável o cumprimento do cronograma. Um equipamento importantíssimo que falta à nossa cidade para estimular o esporte, para estimular o turismo esportivo, para ser um palco das principais competições do Brasil, de competições internacionais e megaeventos que nós vamos realizar aqui. Bruno Reis - Prefeito de Salvador

Conheça o projeto

A Arena Multiuso terá capacidade para receber 7,3 mil pessoas durante competições esportivas e 12 mil espectadores em shows, com a proposta de recolocar a capital baiana na rota de grandes eventos nacionais e internacionais.

O espaço contará com estrutura moderna e climatizada, além de tratamento acústico voltado para a realização de shows e espetáculos. O complexo é dividido em quatro pavimentos, com espaços destinados à pista principal, arquibancadas retráteis, camarotes, camarins, sanitários e áreas de alimentação.

O projeto foi desenvolvido com base em referências modernas de arenas multiuso, priorizando eficiência operacional, conforto e experiência do público.

O local foi batizado em homenagem a Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também dava nome ao ginásio demolido em 2010 para a construção da Arena Fonte Nova. Desde a demolição do antigo Balbininho, Salvador não possui um equipamento de grande porte voltado para receber eventos e competições esportivas.