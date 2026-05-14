INFRAESTRUTURA
Arena Multiuso de Salvador já está com mais de 60% das obras concluídas
Prefeitura realizou vistoria nesta quinta-feira, 14; obra tem previsão de entrega para outubro
As obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, equipamento público que está sendo construído na orla da Boca do Rio, em Salvador, já estão 63% concluídas. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi até o local nesta quinta-feira, 14, para realizar uma vistoria no espaço, que tem previsão para ser entregue em outubro deste ano.
Durante a visita, o prefeito acompanhou o andamento das intervenções no canteiro de obras ao lado do superintendente da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Orlando Castro, além de outros gestores municipais. A intervenção está em fase estrutural avançada, com pavimentos e arquibancadas sendo erguidos.
Bruno Reis destacou que a gestão municipal tem acompanhado de perto a execução do projeto para garantir o cumprimento do cronograma:
É uma obra grandiosa, que estou acompanhando de perto para acelerarmos a entrega. Temos cobrado da empresa responsável o cumprimento do cronograma. Um equipamento importantíssimo que falta à nossa cidade para estimular o esporte, para estimular o turismo esportivo, para ser um palco das principais competições do Brasil, de competições internacionais e megaeventos que nós vamos realizar aqui.
Conheça o projeto
A Arena Multiuso terá capacidade para receber 7,3 mil pessoas durante competições esportivas e 12 mil espectadores em shows, com a proposta de recolocar a capital baiana na rota de grandes eventos nacionais e internacionais.
O espaço contará com estrutura moderna e climatizada, além de tratamento acústico voltado para a realização de shows e espetáculos. O complexo é dividido em quatro pavimentos, com espaços destinados à pista principal, arquibancadas retráteis, camarotes, camarins, sanitários e áreas de alimentação.
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O projeto foi desenvolvido com base em referências modernas de arenas multiuso, priorizando eficiência operacional, conforto e experiência do público.
O local foi batizado em homenagem a Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também dava nome ao ginásio demolido em 2010 para a construção da Arena Fonte Nova. Desde a demolição do antigo Balbininho, Salvador não possui um equipamento de grande porte voltado para receber eventos e competições esportivas.