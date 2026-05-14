Ex-rodoviário invade garagem de ônibus em Salvador com caminhão

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Homem invade garagem - Foto: Leitor Grupo A TARDE

Um ex-rodoviário foi preso, na manhã desta quinta-feira, 14, após invadir uma garagem de ônibus localizada no bairro Pirajá, em Salvador, causando danos em diversos veículos. Ele, que conduzia um caminhão, foi autuado por direção perigosa por policiais militares do Batalhão Gêmeos.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a PM infomou que agentes realizavam rondas preventivas na BR-324 e adjacências, com o objetivo de coibir delitos no sistema de transporte coletivo por ônibus. Na ocasião, eles receberam a informação de que o suspeito, conduzindo um caminhão, havia invadido o local.

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Em posse das informações, as guarnições iniciaram diligências e foram informadas de que o referido veículo seguia em direção à região da Suburbana. Durante as buscas, o caminhão foi interceptado em Itacaranha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que conduzia o caminhão. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Apesar do susto, não há registro de feridos e, até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação do ato.

O que diz a Integra?

A reportagem conversou com a Integra, que explicou que o suspeito é um ex-empregado que trabalhava na manutenção dos veículos, mas foi desligado da empresa em 2010.

A empresa explicou ainda que ele entrou com o caminhão em marcha ré, atingindo três veículos.

Segundo relato preliminar de um funcionário ao grupo A TARDE, o suspeito teria alegado estar em surto, e essa não seria a primeira vez que ele cometeu o ato. De acordo com a fonte, o homem já havia invadido a mesma garagem em 2020 e, naquela ocasião, acabou preso.

Sindicato dos Rodoviários lamenta

O Sindicato dos Rodoviários também se pronunciou sobre o caso, informando que ocorreu na unidade G2 da Bacia Plataforma.

"Graças a Deus, nenhum rodoviário ou funcionário da empresa ficou ferido. O Batalhão Gêmeos foi acionado rapidamente e conseguiu controlar a situação, garantindo a segurança dos trabalhadores e demais pessoas presentes na unidade".